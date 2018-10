Alumnos de nivel secundario participan del G20

Las instituciones que participan del programa son las escuelas secundariasnº: 2, 3, 7, 8, 9, 10 y 11; la Escuela Agraria nº 1, Escuela de Educación Técnica nº 1, CEPT nº 11, Instituto Agrotécnico Padre Castellaro, Nuestra Señora del Rosario, Instituto Miguel Di Gerónimo y Colegio Los Médanos.

El Decreto nº 1847/18 del intendente Miguel Fernández declaró de Interés Público y Municipal la experiencia organizada por el área de Relaciones Globales del Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires, en conjunto con la Dirección General de Cultura y Educación y la municipalidad de Trenque Lauquen.

En esta oportunidad participaron las delegaciones de Argentina, Japón, EE.UU., Canadá, México, Rusia, Australia, Arabia Saudita, Gran Bretaña e Islandia del Norte, Corea, India, Turquía, Indonesia, Alemania, Brasil, Francia, Italia, China y Unión Europea.

En la apertura, y acompañado por la Inspectora Jefe Distrital, Alejandra Marino; el Jefe Regional de Gestión Privada, Fabián Sueldo, se dirigió a los presentes, agradeciendo al Senado por “apostar a una propuesta como esta, que nos permite experimentar acciones que tienen que ver con el juego de roles y el consenso”.

También agradeció a las autoridades municipales, al Consejo Escolar, Concejo Deliberante, inspectores, directores, docentes y alumnos.

Sueldo definió a los alumnos como “los principales protagonistas, porque esta experiencia educativa traslada el aula a este espacio y pueden poner en acto lo que han desarrollado en las escuelas. Esta, como otras propuestas en marcha, les permite trabajar con habilidades que los desarrollará como ciudadanos”.

El Secretario General municipal, Juan Simón Pérez, acercó el saludo el intendente Miguel Fernández, que estuvo ausente por cuestiones de agenda (disertó en un Congreso sobre Gobiernos Locales en CABA y participaba en Junín de una reunión con el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo). “Hay un enfoque político en este trabajo. Muchos tuvimos que transitar una etapa como estudiantes y ciudadanos donde la participación no existía. Quien les habla votó por primera vez a los casi 28 años, por eso ver esto nos llena de satisfacción y nos muestra que no todo está mal y que hay ideas y preocupaciones que harán que este país se desarrolle”, dijo el funcionario.

Pérez agregó que “esto en lo que ustedes participan, que les enseña y preocupa, es el embrión para que en el futuro tengamos dirigentes en cantidad y calidad, en beneficio de todos. Se habla de consensos, que son tan difíciles, porque hemos vivido en una sociedad de constante confrontación. Estos ejercicios les van a enseñar cómo encontrar en el otro lo positivo. Es la forma de crecer y desarrollarnos”.

Por último felicitó a la comunidad educativa por el compromiso y la participación.

En el encuentro estuvieron presentes autoridades municipales, consejeros escolares, concejales, autoridades de educación y la comunidad educativa en general.

Este proyecto busca que a través de los juegos de roles pedagógicos se promueva una cultura de participación democrática y búsqueda de consensos diálogo, respeto y responsabilidad; como también estimular el trabajo en equipo, realizar un abordaje de contenidos interdisciplinarios de problemas mundiales actuales, relaciones internacionales, geopolítica, globalización, etc.