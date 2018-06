Alumnos de cuarto año prometieron lealtad a la bandera

El inspector Jefe Distrital, Ing. Carlos Gallego, realizó la Toma de Promesade Lealtad a la Bandera a los alumnos de cuarto año de primaria del Distrito, el acto se desarrolló pasadas las 11 hs del miércoles en el centro de la plaza principal Hipólito Irigoyen y contó con gran acompañamiento de las familias de los alumnos y la presencia de autoridades educativas, policiales y municipales.

La ceremonia comenzó con la recepción de las banderas de ceremonia y el izamiento del Pabellón Nacional a cargo del Intendente Municipal Jorge Hernández y las Directoras de los establecimientos educativos de nivel primario, luego se dio lectura a las salutaciones recibidas, se entonó el Himno Nacional y el Inspector Jefe Distrital, Ing. Carlos Gallego se dirigió a los presentes.

Gallego aseguró que lo que se vive con emoción nunca se olvida: “Espero que esta Promesa de Lealtad a la Bandera los alumnos de cuarto año la vivan emotivamente y nunca la olviden”.

En su alocución el Inspector expresó que “Nuestra bandera significa mucho más que un paño cualquiera de tela celeste y blanca, va mas allá de los colores con que nos identificamos en competencias deportivas, no está mal que así sea, pero su significado es mucho mas importante, profundo y trascendente, nuestro país necesita personas con la misma calidad humana y los principios de Don Manuel Belgrano. Cada vez que ustedes, alumnos de cuarto año, deciden estudiar a conciencia, devolver lo que no les pertenece, ayudar a los demás, no herir al otro, cuidar lo que tienen en su casa y el colegio, cada vez que deciden hacer las cosas bien están ayudando a tener un país mejor, hacen que honrar la bandera no quede solo en la Promesa del día de hoy sino que sea una actitud de la vida cotidiana”.

Luego de motivar a los alumnos a vivir con honradez y perseverancia para trabajar por el futuro del país, el Inspector procedió a dar lectura la Toma de Promesa de Lealtad a la bandera: “Esta es la Bandera que creó Manuel Belgrano en los albores de nuestra libertad, simboliza a la República Argentina, nuestra Patria.

Es el símbolo de nuestra libre soberanía, que hace sagrados a los hombres y mujeres y a todos los pueblos del mundo. Convoca el ejercicio de nuestros deberes y nuestros derechos, a respetar las leyes y las instituciones.

Es la expresión de nuestra historia forjada con la esperanza y el esfuerzo de millones de hombres y mujeres, los que nacieron en nuestra tierra y los que vinieron a poblarla al amparo de nuestra bandera y nuestra Constitución.

Representa nuestra tierra y nuestros mares, nuestros ríos y bosques, nuestros llanos y montañas, el esfuerzo de sus habitantes sus sueños y realizaciones. Simboliza nuestro presente, en el que, día a día, debemos construir la democracia que nos ennoblece, y conquistar el conocimiento que nos libera; y nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de las sucesivas generaciones de argentinos.

Alumnos: ¿Prometen defenderla, respetarla y amarla, con fraterna tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente en sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo y transmitiendo, en todos y cada uno de nuestros actos, sus valores permanentes e irrenunciables?”

El “Si, prometo” de los alumnos resonó en el centro de la plaza Hipólito Irigoyen, luego se hizo entrega de los certificados para los alumnos a las directoras de los establecimientos educativos y finalizaron entonando la canción “Somos Uno” elevando carteles donde estaban escritos diferentes valores y virtudes.

Fuente Veradia.com