Alumbrado público: qué y quiénes deben pagarlo, un debate que recién comienza

El costo del alumbrado público, cuánto y quiénes deben pagarlo es un tema que continúa dando que hablar con diversas posturas al respecto basadas tanto en la posibilidad de pago de quienes menos tienen como el alto valor de mantenimiento de un servicio de suma importancia para las distintas barriadas. Asimismo, se pide una revisión del criterio sobre lo que cada vecino debe pagar con el fin de que sea justo y equitativo para todos.

En este marco, el último martes este tema fue debatido en la Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante por representantes de las distintas fuerzas que integran el recinto legislativo. En este marco, la concejal de Unidad Ciudadana, Mónica Estévez, señaló a través de su cuenta de facebook que “nuestro Bloque sostiene y sostendrá una política en defensa de los intereses de la gente. Preferimos irnos, que defraudarlos. Hoy se debatió en Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante la ‘Tarifa Social’ en energía eléctrica. El intendente Fernández incluyó a ‘pensionados’, ‘jubilados’ y ‘carenciados’ en el pago del 20 % de alumbrado público y esto es, una barbaridad. No se comparece con la situación social que estamos viviendo. Ellos ‘no pueden’ afrontar el costo de las tarifas. Es abusivo e insensible. Y desde el punto de vista presupuestario no significa un desfinanciamiento para el Municipio. Porque no se contemplaba en las anteriores gestiones y debe verse además como una protección del Estado a quienes son más vulnerables. Esa es la misión del Estado que no es una Empresa”.

n Debate

Por su parte, el concejal de Cambiemos, Francisco Recoulat, expresó a este medio que, en esta reunión de comisión “se tocaron muchos temas. Con respecto al alumbrado público, desde UC se planteó un cambio, un proyecto para hacer una reducción en las tarifas y excluir del pago de este servicio a los vecinos beneficiarios de la tarifa social. Desde UC debatieron más con (Jorge) Jordán y (Laura) Angelini quienes pidieron números concretos porque, en lo que respecta a alumbrado público, ocurre que si le eximís de pago a uno, ese aumento va a parar a otro. Entonces se discutió el hecho de que si vamos a descontar en otros lugares, cómo y de qué manera se aumentará en otros”, explicó.

Asimismo, indicó que “si uno recorre distintas localidades de la región, como el caso de Tres Lomas o Pellegrini quienes tienen tarifa social también pagan alumbrado público, obviamente pagan mucho menos porque es un porcentaje del consumo. No hay ninguna eximición real, el Ejecutivo lo tiene que cobrar porque el Concejo no reglamentó ninguna eximición para excluir a nadie de este cobro”, dijo.

El edil culminó señalando que “se debatió cómo buscar la forma de que el alumbrado publico sea más justo, no sólo de acuerdo al consumo sino buscar otras alternativas como metros de frente, ver a través de la Cooperativa cuánto se gasta por cuadra y ver la posibilidad de excluir la posibilidad de quienes tienen tarifa social no paguen el alumbrado público hasta diciembre. Ese fue el debate, no se dio ningún despacho favorable ni en contra. (Laura) Angelini y (Claudio) Figal por haber sido contadores municipales señalaron la necesidad de contar con números concretos para analizar el tema. Esos fueron los puntos más fuertes pero no se tomó postura, fue un debate”.

n Justo

En tanto, el concejal, Jorge Jordán del Frente Renovador, fue muy concreto al analizar este tema. “Lo que primero se debe lograr es que el pago sea justo, que por cuadra se pague el consumo que tienen los vecinos. En segundo lugar, se tiene que tener el mismo criterio de eximición del alumbrado público con el que se tiene con el ABL que alcanza a personas con discapacidad y otras con distintas problemáticas. Que cada uno pague por el consumo de su lugar, de su cuadra. Eso es lo justo e ideal. Las excepciones del pago tienen que ser como lo que se tiene ya hecho con el ABL que alcanzan a personas que están muy complicadas”.

“Es una cuestión de todos”

En el marco del debate sobre el costo del alumbrado público y el alcance que el mismo tiene en las boletas que llegan a cada domicilio, el subsecretario de Servicios Públicos, Adhemar Enrietti, explicó a La Opinión detalles sobre la actualidad de este servicio que se ha vuelto muy costoso. “No se puede decir que haya un déficit exacto mes a mes, en algunos sí, en otros no. Hasta el año pasado esto no provocó déficit, la cuenta final terminaba muy justa. Sí es cierto que hoy al cambiar las tarifas la gente va a tratar de ahorrar energía y el servicio se paga en cada boleta por el 20% del consumo particular. Si en tu casa ahorraste energía, el 20% va a ser más chico en relación a lo que venías pagando habitualmente. En cambio, el alumbrado público uno no lo puede cortar en ningún momento o apagar lámpara por medio. En la crisis del 2006 intentamos y no se pudo, hubo una rebelión vecinal”, recordó.

En este sentido, el funcionario explicó que “tenemos que empezar a repensar este tema, este mes nos dio más de un $1 millón de consumo que meses anteriores. Y estamos en una etapa de la curva que no es el punto más alto. Vamos a llegar a un consumo de energía de entre $3 y $4 millones que será en los dos meses que siguen. El consumo más largo está en invierno debido a que el alumbrado público está entre 12 y 13 horas prendido. Hoy la energía eléctrica va en aumento. Si antes estábamos 0 a 0, ahora la ecuación está cambiando”.

n Luminarias led

Enrietti destacó la necesidad de comenzar a analizar otras cuestiones. “El led es una buena alternativa porque se ahorra entre un 30% y un 40% pero el costo inicial es altísimo. Hoy una columna led vale $8 mil. Y uno no puede tener 3 led por cuadra como tenemos el vapor de sodio. Es más focal, es un haz de luz, entonces se necesitan 5 por cuadra. Esto hace que la inversión inicial sea costosa. Por otro lado, hay varias cuestiones más que hay que considerar. Si un vecino tiene en su cuadra 10 chupetines luego de juntar las firmas y hacer la contribución por mejoras y justo en esa cuadra había dos columnas altas que iluminaban, la potencia la tripliqué. Punto dos: el costo del alumbrado lo pagamos socialmente. Todos pagamos el 20% del consumo de nuestras casas. El tipo que quedó con una columna alta tiene una iluminación menor al que tiene 10 chupetines, pero si vos consumiste mucho en tu casa estás pagando el costo de los 10 chupetines. Hay cuestiones para debatir. Hay que poner muchas cosas sobre la mesa, hay que pensar y repensar”, dijo.

Por otro lado, adelantó que “hoy estamos trabajando junto con la gente del área de Sistemas en un reloj astronómico, una suerte de mini computadora que iría a cambiar el modo de inicio del alumbrado público con el que se cuenta hoy que es a través de células fotoeléctricas. La ventaja es que este reloj calcula automáticamente la hora de salida y puesta del sol, entonces se puede correr un segundo o dos para que no se prenda todo de golpe. Hoy ocurre que muchas veces hay una buena luz en la calle y todavía está prendido el alumbrado público. A la tarde ocurre lo mismo lo que hace consumo energético es alto. El objetivo es reducir el consumo energético de las ciudades en un 50% anual acortando al máximo el tiempo de funcionamiento de la iluminación pública”.

Por último, invitó a todos a repensar este tema y aportar alternativas. “Yo lo entiendo así, esto no es un análisis cerrado, hay que poner todas las cartas sobre la mesa, es una cuestión de todos. De esa forma lo tenemos que seguir haciendo. De nada vale la chicana política, en cuestiones que son servicios esenciales que tenemos que trabajar de una forma en la que podamos ponernos de acuerdo. Hay muchas cosas por corregir. Pero hay que hacerlo seriamente”.