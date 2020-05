Alto contraste entre los números del Conurbano y los del interior provincial

Mientras en la mayoría de las provincias argentinas los contagios del coronavirus parecen estar en vías de ser controlados, los números de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires siguen siendo los más graves en el marco de la pandemia en la Argentina. Es que entre ambos ambos distritos concentran más del 60% de los casos totales del país, señaló este jueves el diario Perfil. Aunque vale aclarar que si bien los datos son correctos, la gran mayoría de los casos en suelo provincial se dieron en el Conurbano bonaerense, siendo muchos menos los del interior.

En el territorio bonaerense, señala Perfil, la preocupación mayor apunta al Conurbano, donde hay millones de personas de bajos recursos a los que la cuarentena les impide actualmente poder trabajar. Y en toda la provincia de Buenos Aires ya se registran más de 1.900 infectados y más de 112 muertos, números que tienen un impacto mayúsculo en el balance nacional de la pandemia: el distrito bonaerense concentra el 35% de los casos positivos y el 40% de los fallecidos.

Regiones

Analizando al detalle de municipio por municipio, naturalmente, La Matanza es el que más casos ha tenido con 147 contagios confirmados al jueves, en correspondencia con su enorme volumen de población. Lo sigue de cerca el partido de General San Martín con 132 personas que han tenido Covid-19 a la misma fecha, luego Quilmes y Merlo sumaron 91, Pilar 72, San Isidro y Morón 68, Vicente López y Tigre 63, Moreno 57, Avellaneda 56 y Malvinas Argentinas 55, de acuerdo siempre al informe de Perfil. Por su lado, La Plata sumaba 54 casos.

Por otro lado, hay partidos que hasta el momento no registran ni siquiera un caso positivo. Esa es la situación de Villa Gesell, Suipacha, San Pedro, Rivadavia, General Villegas, Salliqueló, Tres Lomas, Puán, Guaminí, Pellegrini, Maipú, General Alvear, Coronel Pringles, Castelli, Bolívar, Baradero, Balcarce, Adolfo Alsina y Arrecifes, entre otros, debiendo marcarse que aquí hay muchos distritos del oeste bonaerense, parte de ellos vecinos de Trenque Lauquen.

A su vez están los municipios en donde hubo casos confirmados pero que ya recibieron el alta, como ocurre en Trenque Lauquen, que si bien hoy por hoy no tiene casos positivos, semanas atrás sí los sumó.

Así, en la lista de los distritos de la región que han sumado casos positivos en el marco de esta pandemia están Olavarría, Bragado y 9 de Julio, con 3; Carlos Casares con 2; y Daireaux con 1. Aunque, como ocurre en Trenque Lauquen, no todos esos casos siguen siendo positivos actualmente.

De modo que los números presentes de la región, así como los de otros sectores de la provincia, contrastan bastante con las cifras del Conurbano, sin dudas el ámbito más crítico del territorio bonaerense.