Alrededor de 90 autos se revisan a diario en la planta de la ciudad

Con la llegada del verano el trabajo en la planta de la Verificación Técnica Vehicular de Trenque Lauquen se incrementó notablemente, al punto tal que desde diciembre el número de automóviles que diariamente se verifican es de alrededor de 90 autos, el doble de lo que se registra en períodos normales.

Y a raíz de ello los clientes deben esperar por estos días entre cuatro y cinco horas para finalmente contar con la verificación que les permita salir de viaje sin ningún inconveniente.

n Muchos vehículos

Según informó Fernando González, encargado de la planta local e la VTV, “como todos los años, el veranito se hace sentir porque todos deciden hacer la verificación antes de salir de vacaciones”. “A la mayoría se les ha vencido por una cosa u otra, entonces todo eso hace que venga mucha gente y genera que en estos momentos haya demoras en la espera y colas muy largas”, señaló.

Por otra parte, el entrevistado indicó: “Nosotros abrimos a las 8 de la mañana y el primer auto está llegando alrededor de las 5 para estar adelante en la fila”.

n Cifras

Asimismo el encargado señaló que la gran afluencia de autos “se viene dando desde principios de diciembre, que es cuando la gente ya se empieza a organizar las vacaciones y a partir de ahí el incremento en el número de autos se empieza a sentir”. Y agregó que “si bien en el mes de noviembre se trabajó muy bien, desde los primeros días de diciembre el movimiento realmente se hizo sentir muchísimo. Y en lo que es enero el asunto también viene muy movido, calculándose que también va a ser así en febrero”.

En este sentido González informó que “el promedio de autos que se verifican por día es de 90, cuando en un período normal se recibe la mitad de vehículos”. “En época de vacaciones de invierno ni siquiera se da el número que estamos teniendo ahora. Se pueden hacer 60 o 70 coches en días de mucho trabajo, pero lo normal es 45 autos promedio”, añadió.

n Precios

Con respecto a los valores, el encargado aseguró que “los precios de la verificación no se han modificado y están iguales al año pasado”. “La tarifa actual es de $615 pesos. Quien tenga la VTV vigente tiene un descuento y le queda $568,25 pesos. Y después los vehículos de más de 20 años pagan la mitad de la tarifa teniendo la VTV vigente. Y lo mismo sucede con el remise o el taxi”, detalló.

Por otra parte explicó cuáles son los elementos de seguridad con los que debe contar un vehículo para salir a la ruta. “Los accesorios de seguridad los controlamos aunque no es un requisito fundamental para la verificación. De todas maneras miramos que estén y si no están se le hace la observación para que el cliente sepa qué tiene que comprar para viajar sin problemas”, comentó.

Y en este sentido el entrevistado detalló que “se controlan las balizas triángulo, que tengan dos por auto, el matafuego, que esté con la carga vigente, y la patente del auto, y después se controla pero no se exigen elementos como botiquín y chaleco, algo que exige la Caminera”.

N Vigencia

Además el encargado explicó que “en el caso de que el auto no pase la verificación a partir del día que se verificó tiene 60 días para hacerlo reparar. Y dentro de esos 60 días el cliente puede volver las veces que sea necesario sin pagar. Mientras que pasados los dos meses vuelve a pagar la verificación y el auto se revisa completo, no solamente la falla que se encontró inicialmente”.

También recordó que “la verificación de motos no se hace acá porque la máquina no está preparada para la eso”. “El software que tenemos es para vehículos, autos y camionetas livianas, hasta 3.000kg. El resto se hace en Pehuajó”, indicó.

Y sobre lo que será el trabajo durante los meses de verano, el encargado aseguró: “Estamos concientizados de que vamos a estar muy ocupados. Por eso le decimos a la gente que tiene que hacer la verificación que venga con el equipito de mate y espere. La recomendación es que tengan paciencia porque el que llega a las 8 se termina yendo a las 12 o 13. Hay tres o cuatro horas de espera y la atención es de lunes a viernes de 8 a 17, por orden de llegada y sin turno”.