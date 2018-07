“Alicia y Ana María, y los 30.000 iluminando con palabras y el ejemplo”

“Quiero saber cómo se ve el mundo,

me olvidé de su forma,

de su insaciable boca,

de sus destructoras manos,

me olvidé de la noche y del día,

me olvidé de las calles recorridas.

[…]

Quiero saber cómo se ve el mundo,

hace tanto que no estoy,

hace tanto que mis pies

no se cansan por los recorridos,

hace tanto que mis ojos

no se queman con la luz,

hace tanto que sueño

la inasible situación de

la libertad,

hace tanto, pero tanto,

que no tengo mi natural alimento,

de vida, de amor, de presente…”

Ana María Ponce (detenida-desaparecida)

Este poema de alguien que sufrió el mismo destino que Alicia Cabrera, fue elegido por una de sus sobrinas, María Emilia Cabrera, que cada 21 de julio homenajea a su tía con un libro que dona a la Biblioteca Popular e Itinerante “Osvaldo Bayer”, trayendo al presente la historia de una mujer que acompañó la militancia de sus hijas, Susana Larrubia y Nora Larrubia, sin detenerse por los riesgos que corría.

Dice María Emilia Cabrera, en la dedicatoria de “El malón que no fue: historias y grietas de una masacre de película”, cuyo autor es el psicólogo Marcelo Valko: “Este libro está destinado a la Biblioteca Bayer y a sus lectores, y en memoria de Alicia Cabrera, secuestrada por miembros de la dictadura cívico-militar el 21 de julio de 1978 en la ciudad de La Plata. Fue vista con vida por sobrevivientes del horror en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de personas La Cacha y El Vesubio, en este último hasta principios de septiembre de 1978. Permanece desaparecida”.-

Ediciones Continente (Peña Lillo) se encargó de editar el nuevo trabajo del autor de “Pedagogía de la Desmemoria” (otro texto existente en la Biblioteca Bayer, sita en calle Pellegrini 342), así como de “Descubri MIENTO de América”, “Viajes hacia Osvaldo Bayer: anecdotario”, “Desmonumentar a Roca”, “Los indios invisibles del Malón de la Paz” y otros textos. Marcelo Valko está dedicado a la investigación sobre genocidio indígena, y es profesor titular y fundador de la cátedra “Imaginario étnico, memoria y resistencia”, además de especialista en etnoliteratura e investigador de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA

La dedicatoria de una sobrina que jamás olvidará el ejemplo de vida de su tía termina expresando: “Los versos de Ana María Ponce, escritos durante su cautiverio en la ESMA, transforman para siempre el presente aquel que inquiere al final de la cita en atemporal. Una especie de presente continuo por obra y ‘gracia’ de su desaparición en manos de los genocidas. Un presente continuo que se extiende a Alicia Cabrera, sus hijas y yernos, y los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos. Un presente continuo que no permite cerrar duelo alguno porque no hay justicia y ni siquiera están sus huesos. Tampoco hay palabras que inmunicen contra la ausencia. Cuarenta años han pasado. Así estamos.”

Acompañando a sus familiares, desde la Comisión por los Derechos Humanos, gritamos, a cuatro décadas de su secuestro: Alicia Severa Cabrera: presente! ¡AHORA y SIEMPRE!