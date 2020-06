Alexis Sosa sueña con hacerla volar

Trenque Lauquen es cuna de lanzadores, de eso ya no cabe duda. La ciudad cuenta entre otros con el mejor lanzador de bala de la historia del país, Germán Lauro, quien ahora imparte sus conocimientos en el Programa Único de Atletismo. Y en ese lindo grupo de jóvenes hay varios lanzadores que siguen sus pasos.

Ninguno está a la sombra de Lauro, todos están bajo sus rayos de conocimiento y eso marcará un antes y un después. Hoy nos toca seguir conociendo a estos atletas locales que tan bien nos vienen representando en el país. Y si de lanzadores hablamos, este “Pequeño gran gigante” Alexis Sosa es quien más ha sobresalido desde su aparición, allá por el 2014-2015, cuando en los Juegos Bonaerenses sobrepasaba en estatura a sus “rivales” de turno, maravillaba a los entrenadores y dominaba el circulo de lanzamiento. Un Alexis Sosa que ahora ya cuenta con 18 años “recién cumplidos, en abril”, cuenta un lanzador alegre y crecido, en todos los sentidos, más asentado en el atletismo y conocedor de su potencial.

A Sosa lo hemos visto crecer, desde esos primeros torneos, siendo también solo un niño de 11-12 años, intentando dominar su gran cuerpo, manejarlo a su antojo para lograr hacer lo que mejor le sale, lanzar la bala, y hacerla volar.

Hoy Sosa cuenta con un gran presente. A inicios de año logró su mejor marca hasta la actualidad, de 15.80 metros, situación que le valió ser invitado al Grand Prix Sudamericano de Mayores. Un dato más que importante, dicha marca la consiguió en el Campamento de Lanzadores realizado en Azul, con la presencia de jóvenes lanzadores de todo el país, ex atletas y entrenadores nacionales. Alexis tiene presente, y mucho mas futuro. “Este año queremos llegar a una gran marca, no digo 20, pero yo creo que en 17 metros vamos a estar, hay que hacerla volar”, resalta.

Adelante, póngase cómodo y conozca a este joven lanzador.

«Pequeño gran gigante»

El subtitulo que da pie a este párrafo es el apodo que este medio le dio a un Sosa muy juvenil, tras ese primer Torneo Bonaerense en Mar del Plata donde maravilló a todos, no solo por su medalla dorada, sino por su cuerpo, por avasallar todo a su paso, por haber sido atropellado por un auto a la salida del Hotel. Solo un gran susto en ese momento para todos, solo un golpe, pero la anécdota dirá que no había camas en el Hospital de Niños para el tamaño de Alexis, de este “Pequeño gran gigante”.

Y así fue su comienzo, llevándose todo por delante. Como cada niño probó de la mano del CEF 18 otras alternativas del atletismo, y un Sosa jovial cuenta: “llevo unos 5 años entrenando y compitiendo en lanzamiento de bala, era muy distinto cuando arranqué y algo que muy poca gente sabe es que me inicié en salto en largo. Creo que hice unos dos torneos, no tenía una mala marca, creo que unos 4 metros, algo decente, pero luego me enfoqué a los lanzamientos. Me gustó la prueba de bala porque de chico yo tenía un físico mucho mayor al de mis compañeros de escuela y eso era llamativo, y para lanzar bala era mejor, así que le fui agarrando una gran pasión a este deporte”.

Crecimiento

Sosa, con sus recientes 18 años, es ya uno de los “veteranos” del grupo del PUA. Se inició en la Escuela de Atletismo del CEF con los profesores Leticia Llaneza y Sandro Otero. “Me acuerdo que era todo muy distinto a lo que es ahora. Antes teníamos que juntar la plata para poder ir a los Torneos, con nuestros padres, quizás éramos 2 o 3 arriba de una camioneta viajando por la provincia y luego por todo el país. Después por suerte se armó este gran proyecto, con la unión del CEF y la Municipalidad, porque ya habíamos pasado a ser mas de 10 o 15, y se complicaba poder viajar en autos, así que conseguimos un micro y así poder hacer lo que más nos gusta”, destaca.

Ser candidato

Uno de los puntos más altos de Sosa en su crecimiento, no solo corporal, sino emocional y de fortaleza mental, ha sido saber manejar las competencias siendo candidato. Desde su debut Sosa fue un candidato potencial. Debido a que sobresalía por sobre el resto por su físico ya era tildado de “candidato” y eso es algo difícil para un niño de 11-12 años. “Es algo muy difícil porque se siente la presión, uno va siempre con la expectativa de conseguir cierta marca y ese día puede salir o no, y cuando no se consiguen te bajoneás, pero hay que seguir entrenando”, apunta.

Para los chicos del PUA competir en Mar del Plata, en los Juegos Bonaerenses, significa un desafío extra, ya que deben saber manejar el tiempo libre con el compromiso competitivo. Así Sosa cuenta una anécdota que refleja su crecimiento. “Hubo un año en que me la mandé, porque no competí como debía, me relajé y creo que hice una marca muy mala de 13 metros. Esa misma tarde fuimos a entrenar a la pista y lancé 16 metros, los profes me querían matar, pero uno va creciendo y va aprendiendo de esto, de que cada Torneo es diferente y en Mar del Plata para nosotros, que casi son unas vacaciones, debemos tomarlo con toda la seriedad. Tenemos días para descansar y disfrutar con otros amigos, pero el día previo a la competencia comés bien, te acostás temprano y competís de la mejor manera, siempre buscando darlo todo”, afirma.

Un «as» bajo la manga

En tanto, este grupo de jóvenes lanzadores del PUA, y en cierta forma, sumamos al resto de los atletas del proyecto, cuentan con un as bajo la manga. Se llama Germán Lauro. El ex lanzador olímpico lleva un par de años compartiendo su experiencia junto al profesor Sandro Otero, los dos encargados de los jóvenes que compiten.

Tener a Lauro como entrenador es un lujo que solo ellos se pueden dar. “Cuando era chico siempre lo veía a Germán y como todos decía ‘quiero ser como él’ y ahora todavía no puedo creer que lo tenga de entrenador, es algo impensado. Cuando arrancamos éramos 2 o 3 arriba de una camioneta viajando y ahora tenemos el apoyo de Germán Lauro, que día a día nos corrige, nos ayuda y que tiene una técnica única.

En lo que es lanzamiento de bala no hay un referente mayor en el país, es Lauro, es el único. Ha entrenado con los mejores, ha competido y fue uno de los mejores del mundo y sabe demasiado”, remarca Sosa.

En el regreso a los entrenamientos tras la cuarentena Alexis Sosa, junto a Román Montejo y Bemjamín Iturre, los otros jóvenes lanzadores, comenzaron a perfeccionar la técnica de giro.

“Ha sido clave para que logremos ir mejorando la técnica y poder conseguir mejores marcas. En este deporte la técnica es clave. Yo he estado estancado en una marca debido a la técnica, donde cada cual tiene su estilo, pero siempre hay una referencia y uno la va moldeando a su forma”, explica.

Las marcas y el Prix

En cuestiones de marcas logradas Alexis Sosa está en un alto nivel.

Con 18 años consiguió a inicios de este caótico 2020 su mejor registro, 15.80 metros, con la bala de 6 kilos, situación que lo llevó a ser invitado al Grand Prix de Atletismo de Mayores.

“La marca la conseguí en el Campamento de Lanzadores que se hizo en Azul, un lugar donde están todos los lanzadores, entrenadores y ex atletas, se te corrige la técnica, y es todo muy especifico y fue ahí donde salió la marca. Yo venía con 14.80 metros conseguido en un U20, siendo U18, pero fui mejorando siempre la marca. Por suerte salió en ese lugar porque uno ahí demuestra todo lo que hay detrás, los entrenamientos, el esfuerzo y eso se festeja mucho”, resaltó el atleta.

Fue su entrenador, Sandro Otero el que le dio la noticia. “Estaba durmiendo cuando me llamó Sandro y no lo podía creer, pensé que era joda, estaba en shock. Pero lamentablemente con la pandemia se suspendió todo y no se pudo hacer el Grand Prix”, cuenta.

Sosa tiene sueños y no se achica. Aspira a más, a seguir creciendo y hacer volar cada vez más lejos la bala, como siempre decía el recordado “Profe” Carlos Llera.

«Un futuro tremendo»

Por último el joven local resaltó el crecimiento de sus compañeros. “Nosotros como lanzadores somos un equipo, además de amigos, con Benja y Román. Son dos grandes lanzadores, siempre nos estamos ayudando y tienen un gran futuro. El ‘Panda’ (Benjamín Iturre) es increíble lo que ha crecido, es U16 y ya casi me saca una cabeza, ese chico tiene un futuro tremendo”, cerró.

Categorías

Mayores: Bala de 7.260 kilos

U23: Bala de 7.250 kilos11

U20: Bala de 6 kilos

U18. Bala de 5 kilos

U16: Bala de 4 kilos