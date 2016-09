Alexa Arana camino a la Semana de la Moda

Modelo de la agencia Civiles, el rostro de la salliquelense Alexa Arana es cada vez más conocido. Campañas publicitarias de reconocidas marcas y un videoclip del grupo Illya Kuryaki and the Valderramas que la tiene como protagonista son algunos de sus últimos trabajos.

Días atrás Alexa estuvo en su Salliqueló para despedirse de su familia, ya que este miércoles viajaba a París, a la Semana de la Moda, junto a otras modelos de su agencia. Allí probará suerte y tratará de seguir creciendo en su carrera profesional. En tanto, antes de partir, la joven repasó sus inicios en una charla con El Informador: “Hace ya cuatro años que estoy trabajando para esta agencia como modelo y este año nos mudamos, junto con mi hermano Yaco (también modelo), a un hostel del barrio de Palermo Viejo, lo que me permitió tener más trabajos y además empecé a estudiar Gastronomía, que es algo que siempre me gusto”, cuenta en primer lugar.

Respecto al ámbito en el que se está desenvolviendo laboralmente, la entrevistada señala que “en el mundo de la moda hay como dos perfiles, los desfiles y las publicidades”. “Yo estoy más en esta parte, ellos dicen que mi perfil es más para eso, comerciales y cosas así, el otro día hice un desfile para Levis pero porque yo había hecho ya unos trabajos para ellos, entonces como te conocen y te llaman. Lo que más hago son campañas publicitarias de moda, de ropa o lo que sea. Ahora estoy haciendo una campaña para el perfume Ciel que está en muchos lugares, hicieron muchas gigantografias y carteles, así que es como que mi cara es más conocida, incluso mi mamá, que trabaja en la sección de perfumería de Farmacia del Pueblo, puso un cartel allí, está muy orgullosa”, comenta.

Y respecto a su nueva experiencia en Europa, la modelo detalló que viajaba este miércoles “con Piky, el dueño de la agencia, y algunas modelos más durante un mes a probar suerte en París”. “Ellos allá tienen muchos contactos y conocen otras agencias, además en septiembre está la Semana de la Moda. Espero que sea divertido, es mi primer viaje a Europa y será todo nuevo para mí. Hay muchas modelos de esta agencia que han triunfado allá, así que tengo muchas expectativas con este viaje, por eso vine a despedirme de la familia”, refiere con alegría.

En tanto, Alexa también habló de otro paso importante en su carrera, como fue filmar un video con los Illya Kuryaki. “Hay una parte de la agencia que se dedica a comerciales, películas y esas cosas, y me dijeron una vez que estaban buscando para un video de música. Yo no hice casting, mandaron fotos mías y de otras chicas, y eligieron a tres. A mí me tocó hacer una parte, fue todo un día entero desde la madrugada, yo pensé que ellos no iban a venir, ni Ema ni Dante, pero empezamos a hacer tomas y por ahí al mediodía vinieron ellos. Ema es más personaje que Dante ponele, pero son re buena onda, nos saludaron y estuvieron un rato con nosotras charlando. La grabación fue muy rara, era un estudio gigante y sólo me enfocaban luces y tenía como una plataforma que giraba para después lograr un juego de luces, yo lo único que tenía que hacer era bailar mientras giraba, eso estuvo muy bueno. Eso se grabó en marzo y salió recién ahora, es decir que hubo mucho trabajo de post producción. Yo no sabía si hacerlo y me decidí así me hacía más conocida, además no sabía mucho de la banda, pero me decían que eran muy grosos, espero que sirva para lanzar mi carrera”, señaló finalmente.