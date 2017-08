Alejandro Martínez fue agredido y debió dar por terminado el partido

Otro partido que termina en escándalo en una liga del fútbol regional. Esto ocurrió el domingo por la tarde cuando Atlético Villegas jugaba ante Eclipse, un partido clásico bien caliente, con arbitraje del trenquelauquense Alejandro Martínez. El partido debió finalizar antes de lo esperado ya que tras el gol anotado por Atlético Villegas los jugadores de Eclipse rodearon al juez agrediéndolo. Las imágenes captadas por FM Infinita fueron muy claras. Más allá de haber sido un partido jugado a dientes apretados y con piernas fuertes, la resolución del mismo fue lamentable. Martínez se vio rápidamente rodeado por los jugadores de Eclipse. En las imágenes se puede ver cómo un jugador de Eclipse le pega una trompada a un juez que ya había perdido todo el dominio de la situación y que estaba muy lejos de ser socorrido por los efectivos policiales. Una imagen lamentable. De un lado jugadores celebrando un gol y del otro jugadores agrediendo al árbitro. La escena duró mucho más de lo imaginado hasta que la Policía pudo hacerle un escudo protector a Martínez, quien luego se fue escoltado y muy aturdido de la cancha.

No es un hecho aislado. En Trenque Lauquen hace unas semanas jugadores de Las Guasquitas agredieron al juez Claudio Maldonado en ese partido tan cuestionado entre Ferro y los “colonos”. Lo que tampoco es casual es que en ambos encuentros los jueces habían realizado una tarea física intensa horas antes. Si mal no recordamos, Claudio Maldonado había dirigido, un día antes, el Federal “B” a 400 kilómetros de Trenque Lauquen, y ahora Julio Martínez, quien el sábado había realizado la prueba física exigida por el Consejo Federal en Tandil, unas horas después lo designan para dirigir un encuentro tan importante como Atlético Villegas y Eclipse. ¿Árbitros que llegan a partidos con una carga física están en condiciones de dirigir? Fabián Coronel confirmó que los jueces están en condiciones físicas para afrontar estos difíciles partidos. Tanto Martínez como Maldonado aprobaron el sábado el examen exigido por el Consejo Federal.

La violencia que se vio en cancha hace cuestionar no solo esto, sino también la carga emocional de varios jugadores sobrepasados por la situación cometiendo acciones que deberán tener una dura sanción. Jugadores que se han olvidado que esto es solamente fútbol. Clubes que deberán empezar a trabajar sobre la psicología de sus jugadores.

n Resultados

En lo futbolístico la fecha tuvo estos resultados, sumados al 1 a 0 de Atlético Villegas sobre Eclipse, Sarmiento de Ameghino le ganó 3 a 1 a Cosmopolita de Piedritas; Sportivo Villegas venció por la mínima diferencia a Juventud de Banderaló; Santa Rita de Piedritas se impuso por 3 a 1 a Atlético Ameghino; Ingeniero White de Banderaló le ganó 1 a 0 a Atlético Charlone y sin goles terminó el partido entre Círculo Italiano de Villa Sauze y FC Bunge. Con estos resultados finales es Atlético Villegas el líder con 21 puntos, le siguen Atlético Ameghino (18); Sportivo Villegas (18); Santa Rita de Piedritas (13); Ingeniero White de Banderaló (12); Sarmiento de Ameghino (12); Cosmopolita de Piedritas (11); FC Bunge (11); Eclipse de Villegas (10); Juventud de Banderaló (9); Círculo Italiano de Villa Sauze (9) y Atlético Charlone (0).