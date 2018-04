Alejandra Marino ya trabaja como inspectora distrital

Tras el alejamiento de María Marta Mirabelli del cargo de inspectora jefe distrital de Educación, desde hace unos días el mismo es ocupado por la docente Alejandra Marino, quien venía trabajando como inspectora de nivel de Adultos y fue designada la semana pasada por el director general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny.

La semana pasada Marino se reunió en La Plata con Sánchez Zinny y en esa oportunidad, tras dialogar acerca de distintas políticas educativas, se le confirmó su puesta en funciones como inspectora jefe del distrito. Así, tras su regreso a Trenque Lauquen acordó con la inspectora regional Elizabeth Young concretar una reunión con la totalidad de los inspectores locales para realizar una presentación formal, la cual se llevó adelante este lunes por la mañana.

Marino comenzó a ser coordinadora del plan Fines a nivel región XVI en 2010 y a partir de 2014 estaba en la Jefatura de Inspección de Adultos. En tanto, una de las primeras tareas que debió llevar a cabo en sus nuevas funciones tuvo que ver con los hechos de vandalismo que se dieron en la Escuela Técnica este fin de semana. Sobre eso, más allá de los daños en la Escuela, marcó un hecho positivo. “Procuro de las distintas situaciones hacer una lectura que nos deje buenas sensaciones. Entonces, ver una escuela que a las 7 de la mañana se encuentra con un panorama de lo más desalentador, y que a las 3 y media de la tarde esté en condiciones de dictar clase es realmente digno de resaltar, por la manera en que docentes, alumnos, padres, jefes de taller y la directora a la tarde tenían la escuela en condiciones. Sí es lamentable que ocurran estas cosas, pero vamos a mirar que hubo toda una comunidad que se unió y se puso de pie”, remarcó.

Expectativas

Respecto al panorama educativo y dirigencial que aprecia en Trenque Lauquen, la entrevistada dijo que “a pesar de ser un distrito grande, con muchos establecimientos educativos, es un distrito caracterizado por el ámbito colaborativo entre los inspectores”. “Nos acompañamos mucho, y tanto las situaciones gratas como las no del todo gratas las disfrutamos o las afrontamos juntos. Y el objetivo es sostener ese trabajo en conjunto”, señaló.

Además, Marino comentó que “una de las lineas de acción planteadas desde la Provincia tiene que ver con el monitoreo del aprendizaje, algo en lo que se trabajó durante el año pasado y que se sostiene este año con el programa Aprender, que muestra indicadores sobre todo en las áreas de lengua y matemática”. “Y vamos a seguir trabajando como para fortalecer a las entidades educativas en estas dos áreas fundamentalmente, y acompañar todo lo que pueda llegar a las escuelas en lo que tenga que ver con capacitación o formación específica”, indicó.

Los CENS

Por último, la docente hizo un balance y una reflexión acerca de las situaciones vividas en torno al ex bachillerato de la Media 2, que ahora funciona como CENS (Centro Educativo de nivel Secundario para adultos), y comentó que “en el sistema educativo ya hemos transitado por varios cambios, y siempre que se presenta una situación de cambio se generan dudas y, lógicamente, eso lleva a situaciones difíciles de abordar porque requieren tiempos de transición para una reorganización, y la transición es difícil de sostener”. “En ese camino estamos. Lo que ocurrió es que instituciones que eran propias del nivel secundario pasaron a formar parte de la modalidad de adultos. Eso habla de una reorganización. Y esto no es algo caprichoso, esto tiene un fundamento que es cumplir con lo que establece la Ley, que sostiene que toda persona mayor de 18 años debe concurrir a espacios que sean propios de la modalidad de adultos, porque la modalidad de adultos contempla un montón de situaciones que atraviesan los alumnos adultos, situaciones familiares, situaciones laborales, un montón de particularidades, entonces entendiendo esto, entendiendo que vamos a trabajar en consolidar instituciones que sean propias de la modalidad y que, como tales, estén preparadas para los alumnos mayores de 18 años, es que aspiramos a que sea un recuerdo no grato esta transición y que a corto plazo haya en el distrito nuevas instituciones propias de la modalidad, que hasta este momento no había, porque el único CENS que había en la región XVI era el 451 de Tres Lomas, entonces a partir de esta reorganización es que se sumaron en el distrito de Trenque Lauquen nuevos CENS, desde lo que era la Escuela Media 1 de 30 de Agosto, la Media 6 de Trenque Lauquen, y la Media 5, que es la que funcionaba en la Unidad Penal, que pasaron a la modalidad de adultos en diciembre del año pasado, y finalmente la Secundaria 2, que demoró más”, culminó.