Alegre: “Monsanto será el único beneficiado “

El presidente de la comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, el massista Gilberto Alegre, aseguró que si “no se aprueba una nueva ley de semilla el único beneficiado será Monsanto”. En una entrevista con Télam, el ex intendente de General Villegas y una de las espadas del Frente Renovador en materia agropecuaria también cuestionó al gobierno kirchnerista al afirmar que “con la excusa de decir que cuidaban la mesa de los argentinos, lo único que hicieron fue destruir la producción”.

Alegre habló en su despacho del edificio Anexo de la Cámara baja, y también cuestionó que el macrismo haya eliminado todas las retenciones agrícolas en lugar -dijo- de “hacer un programa gradual de acuerdo a cada actividad”.

N “Un fantasma”

“Sin ninguna duda es la ley de semilla –dijo- para poder apostar al desarrollo tecnológico de nuestra producción. Aquí se agita un fantasma que es para beneficiar a Monsanto porque acá sino hay ley de semilla el único beneficiado es Monsanto, que como es una multinacional puede desarrollarse aquí o en otro país. En Argentina hay 106 empresas públicas y privadas y universidades que están efectuando investigaciones, pero si no les damos la posibilidad de que cobren regalías las que van a desaparecer son las empresas nacionales y no Monsanto, y va a seguir investigando porque no lo hace sólo en la Argentina. Nosotros debemos ser capaces de defender la soberanía nacional en el desarrollo tecnológico y estar en el club de los países de generar investigaciones y desarrollo”.

La política instrumentada por el gobierno de Macri ha sido buena para algunos sectores del campo, como los productores de granos, que se vieron beneficiados con la quita de retenciones y la eliminación de los Roes. Pero en cambio fue perjudicial para muchas economías regionales. La quita de retenciones a las economías regionales no se tradujo de la misma manera que en la producción de granos y, al contrario, la presión inflacionaria hizo que tuvieron un grave desajuste en la cadena de valor. Esto sucedió en especial en las actividades lechera, de pollo y de cerdo, que vieron aumentar sensiblemente los costos por ejemplo del maíz, que es el alimento esencial para estas producciones. Y el Gobierno no actuó para prevenir esta situación”