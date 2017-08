Alcances y beneficios del Centro Comercial a Cielo Abierto

El Teatro Español fue sede el lunes pasado de la conferencia donde se explicó el alcance y los beneficios del Centro Comercial a Cielo Abierto (CCCA), en virtud del convenio firmado entre la Municipalidad de Trenque Lauquen, la Cámara de Comercio e Industria y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), para el desarrollo y fortalecimiento de los Centros Comerciales urbanos.

Dicha conferencia, que contó con la presencia del intendente municipal, Miguel Fernández, estuvo a cargo del Lic. Oscar Antonione, director del Programa de Fortalecimiento al Comercio Minorista de la CAME y la presentación de la planificación estratégica del Centro Comercial Abierto local e llevó a cabo por el arquitecto Enrique Martinengo, consultor de CAME.

El director de Planeamiento Municipal Javier Núñez explicó que “firmamos un convenio hace un tiempo atrás con la CAME y ellos se comprometieron a hacer un diagnóstico de nuestro centro comercial, el funcionamiento, la potencialidad y ayer vinieron a presentarlo”.

En ese sentido añadió que “estamos muy contentos con lo que ellos analizaron. Trenque Lauquen tiene una gran posibilidad de armar a mediano plazo un centro comercial de escala regional”.

Nuñez consideró que es un proyecto ambicioso y que se deberá desarrollar en varias etapas. “Hemos llegado a hacer un diagnóstico bastante acertado sobre todo porque ellos tienen una mirada externa y tienen mucha experiencia porque han trabajado en muchos lugares del país”.

n Ordenamiento

Según el funcionario es necesario realizar un ordenamiento de los negocios y ponerlos en funcionamiento. “La experiencia de los centros comerciales a cielo abierto no apuntan solamente al proyecto arquitectónico, sino que tiene que ver con un esquema de funcionamiento. La diferencia está en que los comercios ya no se manejan individualmente sino que empiezan a ser como una especie de consorcio, donde empiezan a tener una logística para poder funcionar”.

Núñez indicó que “la idea es que estos comerciantes se pongan de acuerdo en fechas claves, que estén abiertos y que tengan todos el mismo lenguaje para llegar a nivel regional”.

n Sistema

En relación a la presentación indicó que “plantearon que si nosotros logramos armar un centro comercial debería funcionar como una especie de shopping. Trenque Lauquen está bien en muchos aspectos y tiene mucha potencialidad. Hay que hacer un trabajo interdisciplinario y tratar de hacer la mejor propuesta local”.

El funcionario aseguró que “estamos mejorando el centro comercial. Se pusieron las luces led, mejorando la iluminación y ahora vamos a colocar papeleros, diseñados especialmente”.

El proyecto definitivo apunta a cambiar la infraestructura, cloacas, agua, luz. El proyecto propone enterrar las vías aéreas, por la contaminación visual; cambiar las veredas y apuntar a la señalética.

Esta actividad, que contó con la participación de funcionarios, instituciones intermedia, comerciantes y vecinos permitió a los presentes interiorizarse sobre la temática CCCA en sus cuatro pilares: Dinamización, Promoción, Urbanístico y Comunicación.