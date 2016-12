Albisu: “Quieren que los usuarios paguen con aumentos las obras que no hicieron”

El presidente de la Comisión de Usuarios y Consumidores de la Cámara alta y representante del bloque del Frente Renovador, Hernán Albisu participó de la audiencia pública sobre tarifas eléctricas que se llevó a cabo el jueves pasado en el Colegio de Abogados de la ciudad de La Plata.

“Las empresas que brindan energía proponen financiar las inversiones que no hicieron durante todos estos años con mayor tarifa”, manifestó el legislador massista.

Al finalizar la audiencia pública, el senador del FR sostuvo: “El problema que estamos sufriendo los bonaerenses por el deficiente servicio que nos brindan en materia energética, es porque las empresas EDES, EDELAP, EDEN y EDEA no hicieron las inversiones en obras que tenían que hacer y la calidad del servicio, sobre todo en grandes ciudades, es pésima”.

n La Cooperativa

Además, el presidente de la Comisión de Usuarios y Consumidores comparó el servicio que brindan las empresas privadas con, por ejemplo, el de la Cooperativa de Trenque Lauquen y enfatizó “la Cooperativa de Trenque Lauquen tuvo la misma tarifa que todas estas empresas y brinda, según los parámetros de calidad del marco regulador, un servicio mucho mejor, entonces a iguales tarifas un prestador cooperativo, en una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires tiene una calidad de servicio muy superior a la que tienen estas empresas privadas”.

En el mismo sentido, Hernán Albisu recordó que estas empresas privadas no pagaron la energía mayorista desde aproximadamente el año 2013. Quiere decir que a CAMMESA, que es la que vende la energía mayorista no le pagaban las cuentas. “Las empresas le cobraban las tarifas a los usuarios, incluso le cobraban a otras cooperativas a las que le vendían la energía y no pagaban esa energía”, remarcó el senador massista.

Por ende, Albisu pidió que esa situación se ponga en el balance o sobre la mesa, porque si no nos estamos engañando, “las empresas no tuvieron costo porque no lo pagaron y porque ahora el gobierno nacional condonó esa deuda que tenían todas las distribuidoras con CAMMESA, por un monto aproximado de 20 mil millones de pesos en todo el país y de casi 3 mil millones para las distribuidoras privadas de la provincia de Buenos Aires”.

Por último el senador provincial reflexionó “en la medida que no se trate esta situación y no se ponga en discusión, lo que queda claro es que las empresas financian las obras que deben, o sea, lo que no hicieron, con nuevas tarifas y con impuestos mayores que pagan todos los usuarios”.