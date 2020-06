Alberto Fernández aseguró que “no va a aflojar” y homenajeó a Raúl Alfonsín

Tras las manifestaciones que se realizaron el sábado, en plena pandemia, en contra de la expropiación de la empresa Vicentin, aunque más precisamente en contra de la medida tomada por el Gobierno nacional, el presidente Alberto Fernández se expresó entrada la noche a través de su cuenta de Twitter, en la que posteó un mensaje en el que asegura que no va a “aflojar” y compartió un significativo video de un discurso de Raúl Alfonsín, a quien llamó “padre de la democracia”.

“Cuando me preguntan cómo estoy y si pienso aflojar, miro este video del padre de la democracia y reafirmo mis convicciones. Por los que sufren, por los que esperan, por la gente que confía en nosotros y por la salud de la República seguiremos marchando. Juntos. Siempre.“, escribió en la red social el mandatario.

En el video, Alfonsín hace referencia a la historia de un hombre que camina solo, de noche, con un clima hostil, pero que a pesar de todo piensa en quienes confían en el él y lo esperan para no detenerse. “Se trataba de un hombre que iba perdido en la noche, aterido de frío en la nieve, exhausto, su único deseo era echarse a dormir y el sabía que eso significaba su muerte segura”, relata en la cinta. “Cuando ya no tenia fuerzas pensaba en salvar su vida apelando a la idea de no fallar a los que creían en él y se decía: mi mujer piensa que camino, debo seguir; mis hijos creen que sigo andando, debo andar; mis amigos piensan que lucho, debo luchar”, agrega. “Yo creo que nosotros humildemente, con el mayor respeto y sin petulancia ninguna a esa gente tenemos que pedirle y decirle que nosotros creemos, que sigan marchando, que sigan andando, porque la democracia los necesita para afianzarla, la democracia con contenido social que queremos concretar”, remata. (DIB)