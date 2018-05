Alaux terminó muy atrás en Concordia

En el Autódromo de Concordia, Entre Ríos, se corrió una nueva final del Turismo Carretera donde volvió a estar presente Sergio Alaux, tras una fecha ausente en la máxima categoría del automovilismo nacional. Y para el del Pigüé y Trenque Lauquen las cosas no mejoran ya que debió estar siempre muy atrás durante todo el fin de semana, desde las tandas clasificatorias, a la serie y la final.

Un auto que no termina de responder y un juego de gomas que no fue el adecuado resultaron factores clave. Así, mientras que la final fue ganada por Mariano Werner, Alaux finalizó en el puesto 27º.

Números

Werner se llevó el triunfo en una final sin mayores relieves. Lo escoltaron Juan Bautista De Benedictis y Agustín Canapino. Y les siguieron: 4º Juan Martín Trucco, 5º Gabriel Ponce de León, 6º Jonatan Castellano, 7º Gastón Mazzacane, 8º Facundo Ardusso, 9º Guillermo Ortelli y 10º Leonel Pernía.

El campeonato está siendo liderado por Jonatan Castellano, con 214 puntos; siendo segundo Facundo Ardusso, con 198, y tercero, Juan Martín Trucco, con 191. Luego están 4º Gastón Mazzacane (183.5), 5º Guillermo Ortelli (166), 6º Mariano Werner (156.5), 7º Christian Ledesma (155.5), 8º Leonel Pernía (145.5), 9º Muricio Lambiris (143.5), 10º Juan Marcos Angelini (128), 11º Nicolás Trosset (127.5) y 12º Juan Bautista De Benedictis (126.5). Por su parte Sergio Alaux quedó en el lugar 39º con 39.5 unidades.