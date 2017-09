Alaux no anduvo bien y Ledesma fue el mejor

La hegemonía de los Chevrolet en Concordia fue interrumpida por el tercer puesto conseguido por Juan Martín Trucco a bordo de su Dodge.

Para el piloto local no fue una buena jornada, ya que no pudo completar el recorrido en la final y terminó muy relegado.

N Las series

La primera serie fue ganada por Facundo Ardusso, segundo terminó Martín Trucco y tercero arribó el campeón de la categoría, Guillermo Ortelli.

Por su parte, en la segunda serie, donde participó el trenquelauquense Sergio Alaux, la victoria quedó en manos del Ford de Matías Rossi. El podio lo completaron Jonatan Castellano y Juan Manuel Silva. En tanto que Sergio Alaux finalizó en la sexta ubicación 9’’.561 del vencedor.

Finalmente, en la tercera serie hubo un claro dominio de los Chevrolet, que coparon los tres primeros puestos. Primero terminó Agustín Canapino, segundo fue Christian Ledesma y tercero José Manuel Urcera, siendo ésta la serie más rápida de la jornada matinal de de ayer.

Por eso, la pole position de la final fue para el Agustín Canapino, quien partió desde la primera fila junto con Matías Rossi, en un mano a mano entre las dos marcas históricas de la cateogría. En segunda fila largaron Ardusso y Ledesma.

En tanto que Alaux largó desde la novena fila, en el puesto Nº 17, grilla que compartió con el Ford de Leonel Ugalde.

N La final

Christian Ledesma se adjudicó la final a 23 vueltas con un tiempo de 50′:57”.977, segundo fue Agustín Canapino y Juan Martín Trucco completó el podio con su Dodge cortando el dominio de los Chevrolet en Concordia.

Por su parte, Sergio Alaux no tuvo una buena jornada y quedó el puesto 33º, a 4 vueltas del ganador.

El campeonato es liderado por Facundo Ardusso con 321 puntos aunque todavía no pudo hacerse de un triunfo. Segundo está Josito Di Palma con 304,5, que ya ganó dos carreras, y tercero se encuentra Christian Ledesma con 299 y ganó por primera vez ayer.

En tanto que Sergio Alaux está en el puesto 29º con 146,5 puntos. La próxima carrera será el 24 de septiembre en La Pedrera de San Luis.