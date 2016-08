Alaux: “Mi primer objetivo está cumplido”

Sólo quedan cinco carreras para que finalice la temporada del Turismo Carretera y Sergio Alaux logró clasificarse entre los doce mejores pilotos del año para disputar la Copa de Oro tras el séptimo puesto logrado el último domingo en Paraná, Entre Ríos. El piloto local accedió a esta instancia por ubicarse undécimo en la clasificación general del campeonato, que lo encuentra con 359,50 puntos mientras Mariano Werner lidera con 480, y ahora el local, algo más tranquilo y en Trenque Lauquen, piensa en lo que viene.

Todo un privilegio para Alaux en la categoría más popular del país. Pero sabe que tiene que ir por más, ya que para quedarse con el título deberá al menos ganar una competencia, tal como lo exige el reglamento de la categoría.

En una entrevista exclusiva con La Opinión el piloto adelanta dónde cree que tiene más posibilidades para conseguir el triunfo y además hace un balance de lo que ha sido hasta aquí su participación en el Turismo Carretera a lo largo del año.

n Paraná

La última carrera le dio a Sergio Alaux los puntos que necesitaba para meterse definitivamente entre los doce mejores y la disputa de la Copa de Oro. Y si bien pudo llegar tranquilo, el piloto reconoció que prefirió ceder un puesto y priorizar su llegada, destacando también que fue un gran fin de semana en lo personal por el resultado, el rendimiento del auto y el trabajo de su equipo. “Fue una buena carrera la de Paraná. El viernes comenzamos muy competitivos, aunque el sábado la pista no me permitió mejorar para estar un poco más arriba. Al momento de mi parcial caía una leve llovizna y eso me impidió registrar mejores tiempos. Sobre el cierre de la final preferí ceder un puesto porque el auto tenía una vibración y sólo quería llegar, sabía que igualmente estaba clasificando a la Copa de Oro. Sin embargo, creo que es importante destacar el gran trabajo del equipo, como lo viene haciendo a lo largo del año. En las últimas dos carreras el auto ha mostrado una gran evolución y se adaptó muy bien a pequeños cambios”, aseguró.

Así Alaux destaca el rendimiento de su vehículo en lo que va de la temporada y sostiene que “el auto ha funcionado todo el año, no se ha parado gracias al gran trabajo del equipo y eso es un gran mérito de ellos”. “Hay que tratar de pulir el conjunto (chasis y motor) y en mi caso, adaptarme al funcionamiento del auto para conseguir los mejores resultados. No podemos relajarnos, estamos entre los doce mejores y tenemos que seguir trabajando para no desaprovechar esta oportunidad de pelear por el título. No hemos podido ganar a lo largo del año pero tanto en Rafaela como en Paraná el auto mostró una evolución, encontramos el equilibrio y por eso estamos confiados, porque el auto está en el buen camino”, afirma.

Lo que viene

Por otro lado, el entrevistado sostiene: “Cuando comencé el año quería estar dentro de los doce para tener posibilidades de pelear el campeonato. El primer objetivo está cumplido. Ahora hay que seguir trabajando para buscar ganar una carrera y poder pelear el campeonato”.

Quedan cinco fechas para el final y el piloto debe buscar un triunfo para pelear el campeonato. Y con ese objetivo inmediato analiza dónde puede lograr su mejor actuación en lo que queda del torneo. “Siempre nos fue bien en La Pampa, en las últimas cinco carreras que competimos ahí, fue donde mejor nos sentimos y el circuito que mejor nos trató. En La Plata también nos va muy bien, creo que es en esos dos circuitos en los que podemos lograr el mejor rendimiento y aspirar a un triunfo. En San Luis también nos funcionó bien y trabajaremos mucho para llegar de la mejor manera”, añadió.

Con todo esto, el circuito puntano será el escenario de la próxima competencia y al respecto Alaux apuntó: “Recién nos vamos a volver a subir a los autos en San Luis, ya que no estamos autorizados a realizar pruebas oficiales, pero trataremos de aprovechar ese fin de semana para sacarle el mejor jugo posible al auto. El cuerpo técnico está trabajando mucho para ello”.

La Categoría

Por último el piloto se mostró conforme con lo que ha sido el año hasta aquí para el Turismo Carrera, bajo una nueva estructura por segundo año consecutivo en la que la categoría se encarga de armar los motores de todos los competidores. “Creo que eso nos benefició, los motores tienen más potencia, son todos iguales y mejoró la competitividad de la categoría más exigente y popular que tiene el automovilismo nacional. Una muestra de ello fue que en Paraná hubo cuatro marcas en las primeras cuatro posiciones”, cerró.