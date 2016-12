Al tacho lo bueno

El subjefe de Gabinete, Mario Quintana, dijo que “el trabajo que hizo Constantini fue extraordinario. Logró en un año reducir a la mitad su déficit, mejorando la calidad de servicios a la gente”. ¿Si era tan buena, por qué la echaron? ¿La política de este gobierno es echar a los buenos y dejar a los mediocres? ¿O porque Constantini no iba todas las mañanas a rendirle pleitesía al presidente, y esa actitud de no sumisión es un pecado grave en esta administración? Cuesta realmente creer que un presidente, que pretende dar muestras de racionalidad y equilibrio, tome la determinación de desplazar a una funcionaria que es ejemplo de honradez y eficiencia. No se entiende. En lugar de premiar a los buenos ¿Los desplazamos?

El presidente tiene el derecho de no dar explicaciones, pero en un sistema republicano debería hacerlo. Una empresa, tradicionalmente deficitaria, que nadie pudo poner en caja, y que Isela Constantini demostró que se podía domar a un elefante blanco, resulta cuanto menos paradójico desplazar a una funcionaria ejemplar para seguir como antes en la declinación constante.

¿El presidente debe creer que los ciudadanos de a pie somos estúpidos? ¿Qué no nos damos cuenta de nada? ¿A los funcionarios que andan bien, que tienen imaginación y compromiso los desplazamos porque no son chupamedias? Por mucho que nos esforcemos por comprender, no logramos hacerlo. Porque un presidente empresario como Macri debería premiar a los funcionarios que logran resultados allí donde siempre, invariablemente, hubo fracasos.

El desplazamiento de Isela Constantini no es un episodio menor. Hay una lectura más profunda por hacer, porque esa funcionaria era el arquetipo al que aspiran todos los argentinos de a pie y que no se resigan a ser meros espectadores.