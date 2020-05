Al menos hasta ahora, Sotullo continúa en el HCD

Como ya es de público conocimiento, el concejal del Frente de Todos Martín Sotullo Lanz fue designado hace pocos días como titular de la delegación local de PAMI.

A partir de allí, surgieron diversas especulaciones sobre si continuará ejerciendo su rol como concejal o, bien, se dedicará de lleno a su labor al frente de la citada obra social.

En este marco, ayer La Opinión intentó comunicarse con el edil de la bancada opositora para conocer cuáles serán sus pasos a seguir en este sentido. No obstante, el intento fue infructuoso.

De esta manera, se le realizó la consulta pertinente al presidente del HCD, Alberto Rodríguez Mera, quien señaló que, en cuanto a una posible renuncia a su banca por parte de Sotullo Lanz “por momento en el Concejo Deliberante no se ha recibido ninguna comunicación al respecto”.

Asimismo, este medio pudo saber que Sotullo Lanz participó de las reuniones de comisión realizadas el pasado lunes y martes por videoconferencia y, por esa misma razón, se aguarda que también esté presente en la sesión que se realizará esta noche bajo esta misma modalidad con el fin de respetar las medidas de seguridad que permitan cumplir el distanciamiento social para prevenir el Covid-19.

Compatibilidad

Cabe destacar que, al menos hasta ayer, Sotullo no había presentado ningún tipo de resolución ante el HCD respecto a este tema. En tanto, una vez que esto ocurra una opción es que se lleven a cabo las averiguaciones correspondientes para determinar si hay incompatibilidad de cargos. Aunque una de las probables salidas es que se tome la situación como se ha dado ya con algunas situaciones en las que se ligaron ediles a reparticiones provinciales, y no haya incompatibilidad; solamente se aplicaría una reducción a la dieta del legislador, así como tampoco tendría aportes ni obra social por su cargo en el HCD. Pero esto aún no está confirmado oficialmente. De darse así, esta situación se asemejaría a la ya experimentada en su momento por la ex concejal Laura Angelini, quien ejerció su rol de edil mientras que, al mismo tiempo, se desempeñó como auditora en el Consejo Escolar de Trenque Lauquen.

Así como se puede destacar que actualmente la contadora Virginia Monzó también ejerce un cargo ligado a la Provincia que no la inhabilita para ser concejal.

Si renuncia, quién asume

Respecto de qué ocurrirá si Martín Sotullo Lanz finalmente optara por presentar la renuncia a su banca, cabe informar que, en la línea sucesoria, se encuentra inicialmente la Dra. Nora Mola quien asumiría en su lugar. Y en caso de que, por alguna razón, Mora desista de asumir, el lugar siguiente le corresponde a Lucas Ustarroz para un cargo que culminará en 2021.