“Ahora vamos por otro milagro, que pueda caminar”

Con la alegría de saber que “Mili” (4) evoluciona bien, la pequeña, su mamá y familiares más cercanos regresaban ayer a la ciudad donde permanecerán unos días ya que “Mili” debe volver al Hospital Garrahan para seguir con el tratamiento oncológico.

Después de un control clínico que le realizaron ayer por la mañana, los médicos le permitieron a “Mili” y a su familia viajar a Trenque Lauquen.

“Ha sido una lucha grande pero lo peor ya lo pasamos, lo que queda es la recuperación, ahora estamos trabajando con el kinesiólogo para que pueda caminar porque el sistema motriz quedó muy afectado”, comentó su mamá, Silvia González.

Y agregó: “Mili nació prematura, con bajo peso y se recuperó; después apareció el tumor que afortunadamente desapareció, así que ahora vamos por el tercer milagro: que pueda caminar”.

En diálogo telefónico con La Opinión, Silvia comentó que “la enfermedad de base no está más, no quiere decir que esté curada pero no quedó nada del tumor, ahora hay que seguir con el tratamiento oncológico que demandará un largo tiempo”.

Asimismo comentó que “Mili está de buen ánimo y tiene ganas de estar en Trenque Lauquen, lo primero que le dijo a su abuelo cuando despertó hoy (por ayer a la mañana) es que había soñado que había mucha gente que la aplaudía, lo que sucede es que la hemos estado preparando para el recibimiento que tendrá en Trenque Lauquen ya que nos han comentado que están organizando su llegada”.

n Un año y 20 días

Sobre la lucha de todo este tiempo, Silvia dijo que “llevamos un año y 20 días de lucha, siempre acompañados por nuestros familiares que nos ayudan” y en todo este proceso difícil, nació su hermanito, un bebé que ahora tiene cuatro meses.

“Me enteré que estaba embarazada en medio de todo esto, cuando empezaron a tratar a “Mili” por su enfermedad, fue toda una sorpresa pero realmente fue una bendición”, comentó Silvia, quien con la esperanza intacta espera que “Mili” pueda superar el problema neurológico que hoy afronta y que pueda empezar a caminar, ya que los médicos son optimistas y le han manifestado la situación actual es reversible.