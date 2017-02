“Ahora un papá lo va pensar dos veces antes de intentar agredir a un docente”

Luego de que el gobierno de la provincia de Buenos Aires publicara a principios de febrero en el Boletín Oficial la ley que sanciona a los familiares de alumnos que agredan a los docentes o a personal no docente, muchas fueron las opiniones al respecto que señalaron aspectos positivos y negativos sobre la nueva norma que tiene el fin de proteger a todos los integrantes de una comunidad educativa de situaciones violentas de las cuales puedan ser víctimas.

La medida lleva la firma del titular de la cartera educativa del gobierno provincial, Alejandro Finocchiaro, luego de que en 2016 fuera ratificada a través de la Ley 14.898 en la última sesión de la Cámara de Diputados.

La norma prevé que los padres, familiares o personas cercanas a los estudiantes que ataquen de forma verbal o física a los maestros y personal no docente, serán castigados con arresto o multas que van desde los 6 mil a 15 mil pesos, dependiendo de la gravedad de los hechos. Cabe recordar que la ley fue aprobada en diciembre pasado por la Legislatura provincial y contó con el aval de los gremios docentes.

n Opiniones

Es importante destacar que este medio se comunicó con la inspectora jefe distrital, María Marta Mirabelli quien manifestó contar sólo con la información que se conoce públicamente y prefirió no emitir opinión hasta que se conociesen mayores detalles de la norma. Por su parte, Elisabet Young, realizará declaraciones a la prensa el lunes por la mañana sobre diversos temas de educación, incluido el que se aborda en la presente nota.

El consejero escolar Mauricio Rodecker sí accedió al requerimiento de La Opinión y brindó su visión al respecto. “La Ley es el resultado de la sensibilidad de una gobernadora que recogió de forma inmediata la preocupación de los gremios y de la comunidad educativa. Los hechos de violencia sufridos por varios docentes en los últimos años contribuyó al acuerdo de la normativa, que en principio estoy de acuerdo. De todos modos es importante destacar que solamente castigar no es la solución a la problemática. Demás está decir la situación conflictiva es social, la violencia es social, y estimo que los problemas sociales no se resuelven con cárcel, sino con oportunidades”.

En el mismo sentido, señaló que “todos y cada uno de nosotros (desde nuestro rol) debemos contribuir para que la escuela vuelva a ser ese espacio de integración social y de igualdad, revalorizar y jerarquizar la labor docente, fundamentalmente devolverle esa autoridad que le quitaron en los últimos años”, dijo antes de culminar señalando que “el sistema educativo bonaerense es complejo, es importante hacerle algunos retoques pero opino que se está en el camino correcto”.

n Una ayuda

Por su parte, la directora de la Secundaria 9, Valeria Pagella, opinó que “si bien nosotros no hemos tenido episodios de violencia me parece que tal vez esta nueva norma pueda ayudar a frenar un poco este tipo de situaciones que sí se han registrado en otros establecimientos educativos de Trenque Lauquen. Siempre hay que tener en cuenta que nosotros desempeñamos un trabajo como lo desempeña cualquier otra persona, siempre me parece que con el diálogo se pueden resolver cosas, aunar opiniones y acordar, nunca mediante la violencia. Creo que tal vez, con esta ley, a lo mejor algo se pueda controlar. No creo que del todo pero un papá ahora lo va pensar dos veces antes de intentar agredir a un docente. Nosotros no hemos tenido episodios de violencia y seguramente tiene que ver con nuestro perfil, siempre buscamos solucionar los problemas a través del diálogo”.

n Recuperar la justicia

El concejal de Unidos por Trenque Lauquen, Jorge Jordán, quien durante muchos años estuvo vinculado a la Escuela Agropecuaria de la vecina localidad de 30 de agosto, también brindó su opinión sobre esta temática aunque desde una mirada crítica: “En primer lugar, estoy de acuerdo en que este país tiene que recuperar la justicia, la persona que comete un delito tiene que pagar por lo que hace. En la medida que la justicia siempre sea manejada por la política, a la vista tenemos el fracaso que ha ocurrido en todos los ámbitos. Entonces no se puede entender que hoy un chico tenga un problema con una profesora y el padre sufra una condena por una mala acción mientras un violador está suelto. Tiene que haber un cambio fundamentalmente en la justicia para que actúe correctamente en todos los casos. En lo comercial también, hay varios que realizan estafas y caminan libremente por la calle”, dijo y, siguiendo ese mismo análisis, agregó: “Antes de ir por lo más débil o lo más fácil, el país tiene que refundarse en los valores y en la justicia, un país sin justicia y sin educación no va a ningún lugar. Este tipo de normas son todos parches inaplicables, no llevan a ningún camino y no van a solucionar absolutamente nada. El país se tiene que refundar, cada vez los índices de delincuencia son mayores, de estafas comerciales son mayores, de femicidios cada vez son mayores y no puede ser que el 50% de los presos estén sin condena. Es uno de los tantos parches más que hay, este país tiene más leyes de las que se pueden ejecutar”.