Ahora sí, el fútbol tiene vía libre para los entrenamientos oficiales

Es, sin dudas, una muy buena noticia. Resta ahora saber cómo y quiénes podrán poner en marcha el nuevo protocolo, que tiene alcance nacional, pero que pareciera estar más perfilado a las grandes ligas y clubes adinerados del país. Habrá que aguardar de qué manera el fútbol regional y amateur puede hacerse un espacio y adaptarse al protocolo ya que en el mismo se habla de clubes “con 4 canchas y traslados puerta a puerta de sus jugadores”.

Lo cierto es que el “Consejo Médico de AFA mantuvo su segunda y definitoria reunión con los clubes de todas las categorías del fútbol argentino y quedó armado el protocolo sanitario que se aplicará para todas las categorías de primera división y el ascenso, así como fútbol femenino, fútbol playa y fútbol sala, aunque la vuelta a la actividad sigue dependiendo de la decisión de las autoridades de la salud”, dice la información oficial.

El Presidente de la Liga Trenquelauquense de Fútbol (LTF), Miguel Pacheco, consultado ayer por La Opinión, sostuvo: “Estamos leyendo y viendo el nuevo protocolo. En la próxima reunión lo vamos a debatir y sacaremos algunas conclusiones”, dijo y agregó: “me parece que acá ese protocolo no va a andar, está muy complicado”, teniendo en cuenta que el mismo está casi pensado para el fútbol profesional.

Además, en contacto con el Director de Deportes, Sergio Barbas, se trató el tema del Fútbol 5, el fútbol reducido, en el que los propietarios de estas clásicas “canchitas” están expectantes con poder abrir sus puertas. Barbas desestimó esto debido al estricto punto marcado por el último Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Presidencial.

Sin fecha oficial

Fue el propio Ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens, quien advirtió que el retorno a los entrenamientos “dependerá de la evolución de la pandemia de coronavirus”, y desvirtuó así los dichos del secretario ejecutivo de AFA, Nicolás Russo, quien dos días atrás había aventurado que las prácticas podrían “empezar entre el 5 y 10 de agosto, salvo que ocurra una catástrofe” y estimó que la competencia se podía reanudar “en septiembre”. “Esta pandemia que nos tiene a mal traer nos obliga a cambiar protocolos, por lo que recurrimos a algunos que son más caros, es cierto, pero también mucho más confiables”, advirtió a la prensa al término de la reunión el titular de ese Consejo Médico de AFA, Donato Villani.

“Terminamos de armar un protocolo para todo el fútbol argentino, que incluye el femenino y los de playa y sala. Será muy simple de hacer, no algo impracticable, y aplicable independientemente de la categoría o el género”, puntualizó.

Ademas, Villani explicó que este protocolo se apoyará “en tres patas importantes: higiene, movimiento interpersonal y entrenamientos con grupos integrados por no más de seis personas, que no se podrán intercalar ni con el cuerpo técnico”.

“Este procedimiento llegará a todo el fútbol argentino y la idea es tercerizarlo con quien corresponda. Por eso en el caso de los equipos del ascenso ya se está pensando en un traslado puerta a puerta de los futbolistas. Está todo contemplado para garantizar la seguridad sanitaria de todos los actores del fútbol”, explicó.

“Claro que todo esto tiene que ver sustancialmente con que al cabo de la reunión quedó establecido que el apoyo dirigencial para llevar adelante todo esto es total”, remarcó.

¿Protocolo accesible?

El también histórico médico de Lanús insistió con que el “protocolo es muy accesible, fundamentalmente porque se tuvieron en consideración las cuestiones de infraestructura. Por eso cuando se refirió lo del traslado puerta a puerta, se pensó inmediatamente en contar con combis especialmente adaptadas para que pasen a buscar a los jugadores a sus domicilios, siempre respetando la distancia social y manteniendo el tema infectológico del transporte”.

“Y una vez llegados los grupos a los campos de entrenamientos, no tienen que tocarse entre sí. Si un club tiene cuatro canchas a disposición para practicar, eso es muy factible de llevar a cabo. Y después, con que se higienice todo con agua y lavandina alcanza y sobra”, apuntó.

“Es que resulta muy difícil que un jugador se contagie jugando al fútbol. Aunque sí puede pasar que el virus lo traiga de afuera y lo meta en el campo de juego”, advirtió Villani, quien finalmente aclaró que el “único” dato del que carece es el de “la fecha en que se volverá a los entrenamientos”.

Sin embargo, todos estos elementos que constituyen ese protocolo tienen algunos obstáculos que en el camino hacia su aplicación pueden complicar a muchos clubes, sobre todos los del ascenso, y cuanto más baja la categoría, mucho más.

Los tres puntos que podrían chocar contra la factibilidad de su aplicación pasan por los costos (el valor mensual de realización de los testeos a un plantel completo es de aproximadamente 6.000 dólares), la infraestructura (no todos los clubes tienen cuatro canchas de entrenamientos disponibles y en condiciones) y la practicidad de los traslados “puerta a puerta”.

Y todo esto sin contar con que la vuelta a las competencias será a puertas cerradas y por ende los clubes tendrán los consiguientes gastos por la apertura de sus estadios sin ingreso alguno por venta de entradas, algo esencial para la supervivencia en los del ascenso que no disfrutan de importantes ingresos televisivos.

La todavía virgen Liga Profesional de Fútbol (LPF) y hasta la Primera Nacional podrán tener seguramente libre acceso a la implementación de este protocolo, pero de allí para abajo, ya las Primera B, C y D, así como el Federal A y el Regional Federal Amateur, por cuestiones estructurales, la van a tener mucho más complicada.

El Fútbol 5 debe esperar

Sergio Barbas, Director de Deportes, remarcó que la práctica para aquellos deportes en equipo todavía sebe seguir esperando “no sólo en el Fútbol 5, sino también básquet, hándbol, hockey, es decir que, mientras se siga hablando de distanciamiento social y se tenga que cumplir con los dos metros, cualquier deporte en conjunto no se va a poder jugar. Tiene que desaparecer la palabra distanciamiento y eso, por lo menos en los próximos 15 día no va a ocurrir. Uno se pone en el lugar de los que tienen las canchitas de fútbol y es preocupante. Pero habrá que esperar un poco más, bastante bien vamos”, sostuvo el directivo. En cuanto al punto 2 del DNU oficial, dice: “No está permitida la práctica de cualquier deporte donde participen más de diez personas o que no permita mantener el distanciamiento mínimo de dos metros entre los participantes”.