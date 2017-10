Ahora las medallas llegan desde los Juegos Nacionales Evita

En Mar del Plata comenzó el pasado lunes una nueva edición de los Juegos Nacionales Evita, un certamen donde compiten los mejores deportistas del país, y llegan a esta instancia luego de lo realizado en los Juegos Bonaerenses. Este año fue todo muy poco claro, a la hora de clasificar, ya que los que están compitiendo en este momento lo hacen tras haber ganado en el 2016, en tanto que los medallistas de oro de este año en los Bonaerenses estarían clasificados para los Evita del 2018. Es así que en Mar del Plata está el equipo de fútbol once del Foot Ball Club Argentino, formación que ganó en el 2016 los Bonaerenses y los Evita, y este año viajó a China, en lo que fue un premio muy especial. Junto a ellos está la pequeña ciclista Martina Navarro y el saltador Santiago Madroñal. Vale remarcar que ambos deportistas se destacaron, también, en los recientes Juegos Bonaerenses.

Ayer en La Feliz la pequeña ciclista Martina Navarro se alzó con la medalla de bronce en la modalidad scratch; en tanto que el saltador Santiago Madroñal obtuvo la medalla de plata tras su mejor intento de 6.09 metros. Vale remarcar que Madroñal está compitiendo en salto en largo, y que en los recientes Bonaerenses ganó la dorada en salto en alto. No cabe duda de que a Madroñal le va muy bien las pruebas de salto.

Con respecto al fútbol once, los chicos del “Decano” ganaron ayer por 2 a 0 a Chubut y con este resultado podrán jugar por el noveno lugar. Se informó desde La Feliz que los de Trenque Lauquen no avanzaron a los partidos finales ya que el sorteo con Córdoba les fue desfavorable. En los partidos previos los chicos del “Decano” le habían ganado a Catamarca, por 3 a 1 e igualado sin goles ante Córdoba, equipo que después, mediante sorteo, avanzó a las rondas finales.