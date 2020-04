“Ahí me di cuenta que tenía para mucho más”

Matías Roth, el atleta de Carmen de Patagones, se quedó con el primer puesto. El segundo lugar fue para Natalio Pensa, mientras que Agustín Cichilitti se ubicó tercero. Entre los locales, Guillermo Villalobos fue por primera vez el primero, le siguieron Rubén Schejtman y Marcos Gómez Kistner.

En la primera, para veteranos, una dura lucha entre Antonio Ibáñez, Víctor López y Carlos Ossola, que se definió recién en los últimos 800 metros a favor del “Mono” Ibáñez. En tanto, el mejor local como siempre fue Matías Velázquez. En damas destacadísima performance de Nadia Rodríguez, que se metió entre los cinco primero hombres. Y entre las locales se repitió el podio de la última edición, con Pamela Araneo, Paola Griffa y Natalia Velázquez.

n Recuerdos

Villalobos recuerda esa gran noche. “Esa semana descansé muy bien, solo troté tres días, así que esa noche tenía las piernas como nuevas y me sentía muy confiado. Esa noche me di cuenta que tenía para mucho más”, señala.

Los primeros kilómetros fueron rápidos. “Traté de concentrarme en mi ritmo, no seguir a los de adelante porque sabía que iba a pagar las consecuencias más arriba. Me acuerdo que el kilómetro 2 lo pasé en 6’06’’ a 3’03’’ de media. Luego empecé a acomodar el ritmo y relajarme. Los 5k en unos 15’20’’ y preparado para el tramo final. Había que hacer el martillo y retomar la Wilde para ir otra vez hacia el Municipio”, apuntó.

Esos metros finales fueron inolvidables para Villalobos, que señala: “Una vez que pasé las vías me sentí muy bien y empecé a acelerar. Allí pude pasar a algunos y poco a poco la gente me empezó a gritar que venía décimo. Eso era una locura, yo venía muy bien, pero siempre tenés el miedo que en los metros finales te pase alguien por atrás, pero no, fue una adrenalina tremenda y puede meterme décimo, algo que nos costaba a los atletas locales”.

Su tiempo final fue de 23’17’’. “No me lo olvido más. Es mi mejor marca”, sentenció Villalobos.