Agustín Sayago, tercero en el Turismo Standar

La última fecha del Turismo Promocional Standar se corrió entre sábado y domingo en Viedma y no pudo darse la coronación para los pilotos de Trenque Lauquen Germán y Agustín Sayago, que llegaron con serias chances de conseguir el título pero todo quedó en manos de Gonzalo Prozorovich. Aunque Agustín Sayago se subió al tercer escalón del campeonato.

“Gonzalo Prozorovich no arrancó de la mejor manera el fin de semana ya que no pudo obtener ningún tiempo a la hora de clasificar por un problema en el motor”, se informó desde el área de prensa del TPS, agregándose que “estuvieron trabajando durante largas horas de la noche para poder solucionar este inconveniente. Mientras que a Germán Sayago, quien había obtenido la clasificación, se le rompió el motor y por esta situación el piloto de Trenque Lauquen finalizó su sábado con un sabor agridulce”, a la vez que “quien obtuvo el segundo lugar en la clasificación fue Nicolás Sánchez, que, a priori, parecía que tendría el fin de semana de su lado”.

n Series

El día domingo la suerte fue para Gonzalo Prozorovich, quien salió de muy atrás y terminó ganando la primera serie, lo cual lo ponía expectante y esperando el resultado, sobretodo de Sánchez, que disputaba la Serie 2. El tiempo del campeón fue de 6 vueltas en 9:58.430, y la mejor vuelta en la quinta, con 1:37.963. En tanto, los hermanos Sayago no tuvieron buenos resultados, algo que benefició al flamante ganador del año.

Durante la segunda serie el ganador fue el piloto de Punta Alta Ramiro Fernández, que realizó 6 vueltas en 9:53.430 y plasmó la mejor en la quinta, con 1:38.197. A la vez que Sánchez terminó en segundo lugar, y aunque el piloto quería ganarla fue bueno el resultado porque todo se vería en la final.

N Final

Antes de largarse la prueba decisiva había varios pilotos que por ser los mejores en la Copa de Oro podían gritar campeón. Y las posibilidades de Nicolás Sánchez se agotaron ni bien salió del cajón 3 y su auto automáticamente dejó de andar.

Rápidamente tomó la punta Prozorovich, y la fue alternando. Gustavo González, con posibilidades matemáticas, salió con todo a buscar ganar y esperar algún mal resultado, en una carrera donde todo podía llegar a pasar. En tanto, Germán sólo pudo cumplir una vuelta de carrera, ya que su auto se quedó. Y su hermano terminó séptimo pero no le alcanzó.

El ganador de la final, quien se mostró emocionado, fue Alexis Eberling. El piloto de Bahía Blanca desde las últimas dos fechas que cambió el auto se metió adelante y terminó muy bien ubicado en la general. Mientras que Gonzalo Prozorovich llegó cuarto y se coronó campeón de la categoría.

Ahora, el sábado 2 de diciembre en Trenque Lauquen, se concretará la cena-baile y entrega de premios.