Agus Voltta y su vivencia en París, su primera parada en su viaje por Europa

Hace poco más de un mes, la artista trenquelauquense Agus Voltta anunciaba que dejaba la Argentina para iniciar una gira por distintos países de Europa. Su primera parada fue la ciudad de París, Francia, donde se encuentra realizando diferentes actuaciones en distintos sitios de aquella bella ciudad cargada de una interesante historia vinculada a expresiones artísticas de las más variadas ramas. También, la compositora local brinda clases de canto y participa de diferentes milongas.

Desde “la ciudad de la luz”, la música dialogó con La Opinión para contar cómo se encuentra viviendo esta extraordinaria experiencia. “París es una locura”, afirmó la cantante desbordada de felicidad. “Es una hermosa ciudad. Desde que llegué me siento súper bien recibida. La gente está con otra vibra acá, es muy amable, por lo menos así lo he sentido yo”, comentó.

Agus Voltta comentó que “acá en París hay músicos muy importantes y de ellos conozco muchos argentinos con quienes me contacté, por eso vine a París específicamente. Mi idea inicial era hacer un viaje por Europa, mostrar mi música, mi viaje lo estoy haciendo bastante a pulmón, sin fechas pautadas porque a mí me gusta viajar así, me gusta que la vida me de lo que me tenga que dar, que todo fluya. Hacer una gira y estar un día en cada lugar a mí me agota y me pone un poco de los pelos. Me gusta conocer a la gente, los lugares, un poco más de la vida misma, no como una turista o con la idea de ‘vengo a tocar y me voy’”, contó antes de agregar que “así que por el momento estoy conociendo cómo manejarme en los transportes públicos, dónde tocar, cómo comunicarme, sé muy poco de francés pero igual estoy disfrutando mucho”.

n Milongas y clases

Por otro lado, la artista señaló que “estoy muy conectada con muchos músicos muy buenos y también con las milongas que acá se realizan porque hay posibilidades de trabajo en esos ámbitos”.

Voltta agregó que ya se encuentra dictando clases de tango en París, actividad que realizó durante varios años en Buenos Aires y Trenque Lauquen. “Acá la vida es otra cosa, con una clase de canto pude pagarme la entrada para ver un show de Björk en vivo y me doy cuenta que está todo un poco más al alcance. Es caro París, es caro el transporte, comer y demás pero si se logra trabajar bien y si se está más o menos en eje y contactada con la gente adecuada, uno se puede dar sus gustos. Porque hoy en Argentina como artista para darme mis gustos tengo que laburar muchísimo o dar muchas clases para poder pagar una entrada para, por ejemplo, ver a Björk cuando acá con dar una sola clase ya me puedo pagar la entrada. Por otro lado, Björk tampoco visita la Argentina así porque sí”.

Por último, la cantante contó que en estas primera semanas “estuve tocando en la calle, al lado de la Catedral de Notre Dame, también en el metro, en un evento con Pablo Gignoli que es un bandoneonista argentino que vive acá y es el ex bandoneonista de la orquesta típica Fernández Fierro. Estoy yendo a un montón de milongas y hay posibilidades de poder tocar para fin de este mes como también en un par de festivales. Yo estoy en ese plan, conociendo gente hermosa en una ciudad que es muy bella, desde su gente hasta su arquitectura. Es un flash. Estoy muy feliz, viviendo una experiencia increíble”.