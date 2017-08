Agus Voltta, una voz, una guitarra y canciones propias

El último domingo por la noche la artista local Agus Voltta se presentó en Trenque Lauquen, más precisamente en el pub ubicado en Mariano Moreno 41. Y si bien fueron muchas las personas que asistieron a esta actuación, el espectáculo se desarrolló en el marco de un clima íntimo en el cual la cantante y compositora presentó sus temas ante familiares, amigos y público en general que disfrutaron de una cálida velada.

Antes de comenzado el show, fue proyectado el videoclip del tema “San Francisco”, filmado en el mes de marzo y dirigido por el realizador audiovisual Cristian Ubait. Luego, la artista comenzó a interpretar sus composiciones acompañándose sólo de su guitarra y, entre canción y canción, Voltta desplegó su natural comicidad en escena que supo arrancar más de una sonrisa a los presentes.

Pudieron escucharse: “Bagualera”, “Espacio”, “Así porque sí”, “Grito del alma”, “Huellas”, “Del sur”, “Luz del más allá”, “San Francisco”, “Nada”, “Me matas Buenos Aires”, “Universo personal” y dos temas nuevos, gestados hace muy poquito tiempo, que aún carecen de nombre.

n Invitado

En los covers interpretados (“Quedándote o yéndote”, de Luis Alberto Spinetta, “Zamba del carnaval”, de Gustavo “Cuchi” Leguizamón, “Yo vengo a ofrecer mi corazón”, de Fito Páez, y “Desencuentro”, de Troilo y Castillo) participó el músico Orlando Moro, amigo entrañable de la artista, aportando su bajo de cinco cuerdas.

En algunos pasajes de su actuación, la artista se mostró emocionada por el fructífero momento que se encuentra atravesando, en el cual su perfil de compositora comienza a imponerse en su carrera por sobre el de intérprete. Fue en estos momentos en los que agradeció el apoyo recibido por los incondicionales de siempre que le brindan la fuerza necesaria para que todo pueda salir de la manera esperada.

n Feliz

“Estoy muy feliz y agradecida. En una hora y media de show dije e hice lo que quise. Nos emocionamos, nos reímos y cantamos”, expresó la cantante en su cuenta de Facebook luego de culminado el show donde también afirmó: “Amo lo que hago. Amo el escenario. Amo ser artista. Amo al público. Amo la música y el placer que me genera, me eleva. Es el comienzo de una nueva etapa en mi vida ¡donde me la juego toda! ¡Gracias, gracias, gracias a todos los que estuvieron allí!”.

Por último agradeció a todos los que colaboraron para que pueda darse esta actuación, entre ellos al músico Gustavo Cmol, quien estuvo a cargo del audio.