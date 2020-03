Aguardan más precisiones sobre proyecto que dejaría fijas las cuotas de deudores UVA

Al conocerse que el Gobierno nacional evalúa congelar el precio de los alquileres durante 180 días para mitigar el impacto económico en los hogares por la cuarentena obligatoria, y que el presidente Alberto Fernández afirmó que enviará al Congreso un proyecto que además suspenderá desalojos y dejará fijas las cuotas mensuales de deudores UVA, se despertaron expectativas entre los tomadores de estos créditos, en cuyo grupo se cuentan más de 60 familias trenquelauquenses.

La pandemia del Covid 19 está empezando a dejar cada vez más huellas económicas en los hogares de millones de argentinos, y a nivel local eso se siente, entre otros ejemplos, en familias que además de los gastos de servicios y productos básicos afrontan los pagos mensuales de las cuotas por el crédito al que accedieron para llegar a tener una vivienda propia. A partir de esto, según marcaron varios medios de alcance nacional, entre ellos TN, el jefe de Estado dijo que la Secretaría Legal y Técnica de la Nación trabaja en estas horas para afinar un proyecto de ley que apuntará a regular temporariamente el precio de los alquileres de vivienda. Según adelantó Fernández, tal lo marcó el mencionado medio, se tratará de un congelamiento de los precios de alquileres durante 180 días, que incluirá la prohibición de realizar desalojos por falta de pago. Asimismo, la iniciativa de ley incluiría además un nuevo congelamiento de las cuotas mensuales de los créditos hipotecarios UVA, que están indexados a la inflación. Y la ejecución de hipotecas también quedaría suspendida.

n Primer congelamiento

Las cuotas UVA estuvieron congeladas para un grupo de tomadores de créditos desde agosto -por decisión del entonces presidente Mauricio Macri- hasta febrero. Aunque en los primeros días de ese mes comenzó, según manifestaron algunos vecinos de Trenque Lauquen inclusive, un esquema de aumentos escalonados de los montos mensuales para “recuperar” el porcentaje acumulado de atraso durante esos cinco meses de precio fijo.

En ese marco una vecina local cuyo crédito fue alcanzado por aquel congelamiento le contó a La Opinión: “Cuando salimos del congelamiento informaron que íbamos a tener que pagar estas diferencias que se habían generado desde agosto hasta enero, o sea que en realidad no nos regalaron nada, porque mucha gente se quejaba de que habían entrado en el congelamiento algunos y otros no, que había sido un beneficio para algunos, pero en realidad no terminó siendo un beneficio para nadie porque nos terminaron cobrando igual, aunque prorrateado en el transcurso de los próximos doce meses, o sea, desde febrero, marzo, hasta febrero, marzo del año que viene”.

Así, hubo vecinos que manifestaron haber encontrado aumentos importantes en las cuotas, sobre todo los que habían solicitado los montos más elevados. En tanto, ahora se aguardará saber definitivamente cuál será la modalidad y el alcance de esta nueva medida.

n Expectativas

En ese marco, desde el Colectivo Hipotecados UVA manifestaron que no tienen información oficial sobre el tema más allá de las declaraciones que difundieron los medios, así como que existe la idea de que la situación de los hipotecados se aborde en el Congreso, habiendo expectativas puestas sobre un proyecto del actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa.

En similar sintonía, desde algunos bancos locales señalaron aún no tener ninguna comunicación formal al respecto.

El Gobierno deberá definir en las próximas horas qué alcance tendrá la medida. Mientras tanto, este miércoles el Poder Ejecutivo oficializó la prohibición de cortes por impago en servicios públicos, que está dirigido a jubilados y empleados que cobran menos de dos salarios mínimos ($33.750) y familias que cobran la Asignación Universal por Hijo, entre otros grupos vulnerables en medio de la cuarentena obligatoria.