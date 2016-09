Agroquímicos y un debate que continúa

Hace poco menos de dos meses el Senado bonaerense aprobó un proyecto de ley presentado por el senador Alfonso Coll Areco, del bloque Peronismo Bonaerense, para regular la aplicación de agroquímicos en el territorio provincial. No obstante, desde que esta iniciativa parlamentaria tomó estado público y mucho más luego de la media sanción por parte de Senadores, organizaciones sociales y asambleas de pueblos fumigados de todo el territorio bonaerense comenzaron a denunciar que la iniciativa es inconstitucional y absolutamente regresiva debido a que achica las distancias de uso del herbicida respecto de las casas habitadas. Hoy, este proyecto de ley se discute en Diputados.

Laura Carabelli, quien integra el grupo de Vecinos Autoconvocados por el Control de Agrotóxicos de Trenque Lauquen, dio su visión al respecto al ser entrevistada en el programa Cada Día que, de lunes a viernes por la mañana, se emite por Radio Omega. “Lo que nosotros queremos es que ese proyecto de ley que, ya cuenta con media sanción en la Cámara de Senadores y que ahora está siendo discutido en diputados, no se sancione y que no pase a ser la ley que nos rija a partir de ahora porque está en contra de la Ley General del Ambiente, la 25.675, que está sancionada desde noviembre del 2002 y que uno de sus principios fundamentales es la no regresión, es decir, que ninguna norma posterior a esa vaya hacia atrás de lo que ya se ha legislado a favor del medio ambiente y de la salud humana”, comentó.

n Regresiva

Carabelli señaló que “esta ley del senador Coll Areco que ha hecho toda su campaña como ambientalista, mostrando que a él le interesa el ambiente y que este proyecto está basado en ese interés, no se condice con la realidad. La realidad es que con este proyecto se reducen drásticamente las distancias por las que hoy estamos luchando para que se cumplan porque ya están legisladas por la ley provincial pero no se venían cumpliendo e incluso a esas distancias nosotros ya las consideramos insuficientes. Y este proyecto de ley las disminuye aún más y por eso es regresivo y también es anticonstitucional porque va en contra del principio de prevención y precaución que establece la Constitución Nacional”, dijo.

En el mismo sentido, Carabelli indicó: “La realidad es que Coll Areco y su proyecto, que cuenta con un guiño muy positivo del ministro (Leonardo) Sarquís, está planteando una ley que se sancionó el 6 de julio en cámara de senadores con irregularidades técnicas totales porque sólo tenía el guiño favorable de una de las comisiones, no había pasado a la Comisión de Salud ni a la parte de proyección territorial. Y entre gallos y medianoche se sancionó y la misma cuestión se pretende en Diputados cuando todas las leyes que tienen que ver con el ambiente y que están en relación a la Ley General del Ambiente deberían tener la consulta pública a través de audiencias y todas deberían contar con la exigencia de hacer evaluaciones de impacto ambiental, algo que esta ley no contempla”.

n Menos distancia

La entrevistada reiteró que “la ley es regresiva porque reduce drásticamente las distancias. Estaba prohibido fumigar con ciertos productos a dos kilómetros del área urbana, y este proyecto lo reduce a 500 metros para los mismos productos. Y lo que teníamos establecido como zona de exclusión de 300 metros y zonas de amortiguamiento de 500 metros para otros productos que nosotros tenemos en Trenque Lauquen, a eso lo reduce a 10 metros de la zona urbana. Realmente es terrible. Si los grupos que estamos trabajando en el tema estábamos pidiendo que se acrecienten las distancias, de acuerdo a fallos como el de Ituzaingó donde se estableció que estaba prohibido fumigar a menos de 4.800 metros para área terrestre, y ahora estaos hablando de 10 metros, realmente es una mentira decir que esto es una interpretación técnica”, dijo.