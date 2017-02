Agroquímicos: entre la preocupación, la queja y la falta de denuncias formales

Un video publicado en Facebook de una máquina terrestre que estaría fumigando en zona prohibida generó el repudio de muchos. Por otro lado, desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable se comunicó que no ha habido ninguna denuncia sobre este tema y se solicitó que aquellos que quieran realizar algún reclamo utilicen los carriles institucionales.

Desde hace unos días, fue publicado en la red social facebook un video en el que puede verse cómo una máquina que circula por vía terrestre se encontraría fumigando en pleno sector de quintas.

La filmación fue rápidamente compartida por distintos usuarios quienes expresaron su indignación al respecto y reclamaron una intervención directa de la Secretaría de Medio Ambiente municipal para que esto deje de suceder.

Este material (en el que no se especifica la ubicación donde ocurre la situación antes citada) se sumaría a otra serie de registros captados por otros vecinos de aviones circulando sobre la planta urbana y fumigando en sectores periféricos aunque ubicados en plena zona de exclusión.

“¡Veneno para todos! ¡En plena zona de quintas una máquina terrestre! ¡Gracias a la filmación de unos vecinos se puede observar!”, expresó uno de los vecinos que compartió el registro antes de pedir la fuerte intervención de la comuna.

n Otros reclamos

La vecina Marisa Covino, quien también integra el grupo de Vecinos Autoconvocados, contó otra experiencia al respecto. “En la parte de atrás de Barrio Alegre hay un lugar en donde cargan aviones y sacan para fumigar. Hacen una ruta, van y vienen. Pasan todos los días, yo los veo. De 6 a 8 de la mañana aproximadamente, van y vienen como unas tres veces ida y vuelta. A la tarde hacen otras tres salidas, desde las 18 hasta las 21 aproximadamente. Ese es un lugar en el que los aviones salen mucho. También por la Ampliación Urbana andan bastante. Nosotros recibimos denuncias y también lo vemos. Porque hay vecinos que vivimos o trabajamos por esa área”, dijo antes de señalar que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable tiene conocimiento de material fílmico y fotográfico aportado por vecinos. Por otro lado, y respecto de si se ha cumplido la suspensión por 2,4D, Covino fue contundente: “Este tiempo es cuando más se ha fumigado, no se ha respetado para nada. Están fumigando muchísimo más que cuando no estaba prohibido. Es una burla a la lucha que sostenemos, a los habitantes de la ciudad. Si se hubiese trabajado desde el municipio con las denuncias que hacemos, esto no estaría sucediendo”.

n No hay denuncias

En este marco y al ser consultada por este medio, desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable se comunicó que, a pesar de estos reclamos, no han recibido ninguna denuncia formal sobre este tipo de situaciones que marquen irregularidades en el uso de agroquímicos y se solicitó a todos quienes quieran realizar alguna denuncia que utilicen los carriles institucionales y no sólo compartan la información vía redes sociales o comunicándose directamente con los medios de comunicación.