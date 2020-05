Agencieros locales esperan la reapertura

El Gobierno nacional autorizó este viernes el funcionamiento de las agencias de lotería en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y exceptuó del aislamiento al personal afectado a ese trabajo, medida que podrá ser limitada por la administración bonaerense, dependiendo de los municipios y las áreas geográficas, según reza la publicación en el Boletín Oficial.

En este contexto ayer por la mañana agencieros bonaerenses se manifestaron frente a la Gobernación para reclamar la reapertura de la actividad que se estaría autorizando a mediados de la semana próxima.

Y en diálogo con La Opinión, Agustín Laviana, propietario de agencias de lotería de nuestra ciudad, habló de la complicada situación por la que atraviesa el sector luego de más de dos meses sin trabajar.

Las agencias oficiales de lotería de la provincia de Buenos Aires volverán a trabajar a partir de mediados de la semana entrante, adelantó el presidente de la Cámara de Agentes Oficiales de Lotería y Afines Bonaerense (CAOLAB), Marcelo Iglesias, tras mantener una reunión con funcionarios del gobierno provincial.

Espera

En primer lugar Laviana se refirió a la reapertura de la actividad y destacó que “se firmó el decreto de Nación y ahora falta que lo firme Provincia y también que el Instituto de Lotería y Casinos dé el visto bueno”.

Asimismo reconoció el apoyo recibido por parte del Municipio en el reclamo por la reapertura. “Desde la Municipalidad siempre nos atendieron muy bien con Gustavo Marchabalo a la cabeza. Nos ayudaron a pedirle a la Provincia que nos habilite y nos acompañó en nuestro reclamo. De todas maneras todavía falta y desde el gobierno provincial están dilatando la cuestión”.

Por otra parte Laviana indicó que ayer por la mañana “se hizo una marcha en La Plata donde se juntaron agencieros”. “Los agencieros locales no fuimos porque no podemos circular en ruta. Mientras tanto seguimos esperando la firma de Provincia que puede ser hoy mismo así como dentro de un mes”, comentó.

Ansiedad

Con respecto a la situación del sector a nivel local, Laviana informó que “en Trenque Lauquen hay 21 agencias y los que viven 100 por ciento de estas están muy mal al punto de no poder pagar sueldos, alquileres, y no reciben ningún tipo de ayuda”. “Yo de hecho hoy la única plata que tengo es la que me prestó mi padre, pero hay gente que no tiene esa posibilidad”, añadió.

Para ejemplificar la gravedad de la situación, el entrevistado contó: “Un grupo de agencieros de la zona hemos hecho una vaquita y juntamos algo de plata para ayudar a un hombre de Gral. Villegas que tiene una agencia que es su único ingreso, para que viva unos días”.

Por último consideró que “no hay motivos que justifiquen que tengan que seguir cerradas las agencias”. “Acompaño las medidas para combatir al pandemia pero no las maneras en las que se aplican. Porque vos no podés comparar ciudades como Trenque Lauquen con el Conurbano. Además nosotros tenemos un protocolo muy estricto, tuvimos que poner vidrios en todas las agencias, se pusieron, se señalizaron y se enviaron fotos al área de Arquitectura de Lotería para que nos aprueben”, detalló.

Con este marco, aparentemente las agencias volverían a abrir a mediados de la semana próxima aunque hasta ayer no había información oficial al respecto.