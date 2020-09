Afirman que los restos encontrados en Villarino son de Facundo, pero no hay confirmación oficial

Fuentes vinculadas a la investigación de la desaparición de Facundo Astudillo Castro aseguraron este lunes que el cuerpo encontrado en Villarino Viejo pertenece al joven, pero tanto la familia como la jueza que interviene en la causa señalaron que hasta el miércoles no tendrán los resultados oficiales de los análisis de ADN.

Esta tarde trascendió que las pericias realizadas al cadáver esqueletizado hallado en un cangrejal de localidad de Cerri habían revelado que se trataba de Facundo, el joven desaparecido el 30 de abril pasado cuando viajaba desde Pedro Luro hacia Bahía Blanca para encontrarse con su novia.

Sin embargo, con el correr de las horas la información fue desmentida por la familia y la jueza que investiga el caso, quienes subrayaron que recién el miércoles recibirán los resultados de los exámenes realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que confirmó a DIB que aún no comunicaron ningún resultado.

Tras conocerse las versiones, la madre de Facundo, Cristina Castro, sostuvo: “Es mentira lo que están diciendo. No está confirmado el ADN. Hasta el día miércoles no van a estar los resultados”.

En el mismo sentido, Leandro Aparicio, abogado de la familia, aseguró a DIB que “no hay ninguna confirmación oficial, al parecer el miércoles van a estar los resultados”. “No puede haber ninguna comunicación hasta que se informe a los peritos de parte. Esto es una vergüenza más. Los primeros que tienen que saber son las víctimas” sostuvo.

Sin embargo, Castro aseguró que pese a no contar con información oficial, “ese dolor en el pecho me dice que es Facu, me lo han confirmado algunos peritos, la estatura, la edad aproximada, coincide todo con Facundo”.

“Son muchos los indicios que nos llevan a decir que es Facundo, yo lo espero vivo todos los días pero sé que no es así después de cuatro meses de esperar que mi hijo llegara a casa, me golpeara la puerta y me dijera acá estoy Bruja”, dijo Cristina.

En relación con los trascendidos, la jueza federal que investiga la causa, Gabriela Marrón, emitió un comunicado en el que afirmó: “Mi juzgado aún no cuenta con resultados oficiales de la pericia genética practicada sobre los restos óseos hallados” el 15 de agosto.

Además, la magistrada precisó que “el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) hizo saber que el informe final será remitido el 2 de septiembre”, que una vez que tenga en sus manos el resultado “será informado en primer lugar a Cristina Castro, mamá de Facundo Astudillo”, y luego se emitirá un comunicado oficial.

El caso

Facundo Astudillo desapareció el 30 de abril pasado cuando se dirigía a Bahía Blanca y fue detenido en un retén policial por no contar con el permiso de circulación durante la cuarentena. La familia a cuatro policías de la comisaría de Mayor Buratovich, pero algunos testigos afirman que el joven continuó su camino, y por el momento la jueza y el fiscal no tomaron ninguna medida contra los oficiales.

Ahora la Justicia investiga un cuerpo hallado el 15 de agosto pasado en el cangrejal de General Cerri para determinar si se trata del joven. La semana pasada al menos 15 expertos de distintas disciplinas forenses realizaron la operación de la autopsia y remitieron muestras óseas a los laboratorios de genética forense del EAAF para realizar el proceso de identificación.

La semana pasada, en tanto, la Justicia allanó un destacamento de la Policía Local de Bahía Blanca luego de que la Dirección de Asuntos Internos revelara que un móvil de esa dependencia se había alejado varios kilómetros de su recorrido habitual y fue detectado a solo 800 metros donde apareció el cadáver, tan solo 9 días después de la desaparición de Facundo. (DIB)