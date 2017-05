Afiliados a Ospecon juntan firmas por el corte en las prestaciones

La situación de los afiliados a la obra social Ospecon (Obra social del personal de la construcción) es verdaderamente angustiante. Desde diciembre de 2016, la cobertura médica está cortada y el panorama no es muy alentador. Tras la rescisión del convenio que la obra social mantenía con el Círculo Médico, los afiliados recorren las oficinas buscando soluciones, pagando las prestaciones en los casos que requieren atención inmediata mientras que otros directamente postergan su visita al médico.

A raíz de ello un grupo de afiliados a la prestataria decidieron realizar la denuncia ante la Oficina de Defensa del Consumidor para lo cual convocaron a los afectados a firmar un petitorio que será entregado el próximo lunes al titular de la oficina, Nicolás Roura Darricau.

Al respecto Enzo Daneri, uno de los impulsores de la iniciativa, señaló que la junta de firmas se llevará a cabo este sábado a las 17 en Plaza San Martín y se mostró esperanzado en la masiva participación de los afiliados ya que se trata de un problema que afecta muchos vecinos de nuestra localidad.

n Situación

Con respecto a la situación que actualmente atraviesa Ospecon, Enzo Daneri, explicó que “la obra social mantiene desde diciembre un conflicto con el Círculo Médico de Trenque Lauquen. Por este motivo la cobertura de las consultas médicas se encuentra cortada, debiendo el afiliado abonar en efectivo cada consulta y solicitar factura al profesional para luego aguardar un reintegro que demora varios meses”.

En este sentido aseguró que “la realidad económica demuestra que para una familia es muy costoso abonar en efectivo cada consulta. Y con esto se está vulnerando el derecho que tenemos los afiliados de acceder al servicio de salud, ya que esto es un impedimento concreto”.

Con respecto a los motivos del cese de cobertura el vecino sostuvo que “probablemente tanto la obra social como el Círculo Médico tendrán su cuota de razón. Pero mientras tanto quedamos en el medio los afiliados y esto no puede ocurrir, ya que somos el eslabón más débil de la cadena”.

n Reclamo

Además el vecino anunció que “presentaremos un reclamo formal ante la Superintendencia de Servicios de Salud y al mismo tiempo prepararemos un escrito para presentar ante la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor de Trenque Lauquen para que intervenga a favor de los usuarios afectados”.

Y agregó que “si hay más personas afectadas o perjudicadas, por favor háganlo saber y podrán sumarse a este reclamo para tratar de ayudar a destrabar este conflicto”.

En este sentido indicó que “la idea es presentar el lunes un reclamo en Defensa del Consumidor como usuarios de la obra social. Para eso el sábado a las 17 invitamos a quienes quieran venir a firmarlo”.

n Quejas

Y a través de las redes sociales fueron muchos los afiliados a Ospecon que opinaron sobre la situación de la obra social.

Por ejemplo Ana contó que “fui a darme de baja y no puedo. Tengo que afiliarme a otra obra social y cuando se arregle Ospecon cortan la otra y así perjudican a la gente. Acá los plagas son los del Círculo Médico me parece”.

Por su parte Ale sostuvo que “(Ospecon) está cortada y te siguen cobrando. Una vergüenza pagar una obra social y no poder usarla”.

Y Marta añadió: “Yo creo que nadie tiene por que salir de esta obra social. Averigüen el teléfono de la central que está en Capital federal y pidan solución rápida. Y si alguien tiene que tratarse por algo complicado como una operación o algo complejo pida a su médico de cabecera la derivación al Sanatorio Franchín en Buenos Aires, ahí sí funciona Ospecon, no tienen que pagar ni un centavo y es una atención de lujo con médicos espectaculares y mucha tecnología moderna. Lo digo no porque me contaron, lo viví con mi experiencia propia y se los recomiendo”.