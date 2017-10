Adriana Velazquez: “Queremos trabajar para construir”

En este sentido indicó que “pensábamos que íbamos a superar la cantidad de votantes de las PASO y si bien no tenemos los datos definitivos creo que anduvimos un poco más arriba que en la elección anterior. No tanto como se esperaba pero votó un poco más de gente que en agosto. Y lo importante es que todo se dio de manera muy tranquila”.

Con respecto a la performance de Cambiemos a nivel local, Velázquez indicó que “creo que hemos mejorado con respecto a las PASO, a nivel país no tenemos datos pero creo que ha sido una muy buena elección para Cambiemos aquí en Trenque Lauquen”.

Y agregó que “estamos esperando los números definitivos para ver si logramos obtener la quinta banca. La verdad es que hemos trabajado un montón y con el resultado de las PASO era muy probable que consiguiéramos cuatro concejales. Pero el ingreso de Francisco Recoulat me parece que sería muy bueno para la juventud, porque aparte de ser un chico muy preparado es una excelente persona”.

Por otra parte adelantó que “espero trabajar en equipo con el resto de las fuerzas. En un marco de respeto y trabajar para construir, no para destruir. Queremos sumar y trabajar en los distintos proyectos porque considero que sí hay propuestas que son buenas para la ciudad, no importa de que sector o bloque vienen”.