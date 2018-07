Además de frío, el invierno trajo aumentos en el precio de la leña y el gas envasado

El aumento en los precios de los distintos bienes y servicios que se vienen registrando en el último tiempo también alcanzó a la leña y el gas envasado que en lo que va del invierno también experimentaron una suba si se lo compara con los precios vigentes al inicio de la estación.

Vale recordar que la falta de gas natural por red en distintos sectores de Trenque Lauquen hacen que cientos de vecinos no tengan otra opción para calefaccionar sus hogares que la adquisición de gas envasado o leña. Pero para ello los usuarios ahora deben pagar un poco más que al inicio del invierno ya que la garrafa experimentó un aumento de alrededor del 20 por ciento, mientras que para la leña la suba fue de entre $100 (eucalipto) y $200 (caldén) por tonelada, algo que puede calcularse en un 5%. Así lo manifestaron desde distintos corralones y comercios de venta de leña y gas envasado que funcionan en la ciudad, donde informaron que dichos artículos ya habían aumentado un 20 por ciento con respecto al 2017 meses atrás.

Demanda

Facundo Reyes, titular del corralón “La Delfina”, indicó que “en lo que va del invierno la verdad es que las ventas vienen muy bien”. “Es una temporada bastante fría y la gente que no tiene gas de alguna manera se tiene que calefaccionar”, destacó.

Además agregó: “También hay mucho movimiento en lo que tiene que ver con la leña social, que entrega el Municipio, con el cual nosotros firmamos un convenio mediante el que los vecinos vienen con cupones y los canjean por leña. Somos tres corralones que trabajamos con el Municipio y en todos el movimiento es importante”.

Precios

Por otra parte, Reyes manifestó que si bien la leña no es la opción más económica, la realidad indica que no existen muchas más variantes para aquellos que no cuentan con el servicio de gas por red, o bien prefieren no arriesgarse a recibir una boleta de luz impagable por el uso permanente de equipos eléctricos”. Y a continuación informó: “Nosotros arrancamos la temporada con unos precios pero hace unas semanas hubo un aumento”.

En este sentido detalló que “previo al invierno la tonelada de caldén valía $3.200 mientras que la de eucalipto $1.900. Pero después se dio un aumento y los precios quedaron en $3.400 para el caldén y $2.000 el eucalipto, es decir que tuvimos una suba de entre $100 y $200 de acuerdo al tipo de leña”.

Asimismo el entrevistado recordó que “en comparación con 2017 los precios previos al inicio del invierno estaban un 20 por ciento arriba, y en el transcurso del invierno volvieron a aumentar a los valores actuales”.

Consumo

Con respecto al consumo de leña de una familia tipo durante el invierno, el titular del corralón señaló que “se calcula que se necesitan alrededor de 200 kilos por semana”. “Quizás aquellos que tienen un poder adquisitivo mayor optan por el caldén, que si bien es más caro, es leña de mejor calidad y dura un poco más. De todas maneras, el promedio es el mismo”, explicó.

Por su parte, los beneficiarios del programa de leña social del Municipio reciben dos bonos mensuales, cada uno de los cuales se canjea por 300 kilos.

Garrafas

En tanto que el valor de la garrafa también experimentó un aumento de 40 pesos y se comercializa en la planta ubicada sobre la Ruta 5 a $220, valiendo recordar que previo al inicio del invierno su precio era de $180.

Y quienes no cuenten con transporte para retirar la garrafa deben sumarle el costo del envío, que ronda los 30 pesos.

Por otra parte, en comercios y almacenes de barrio el precio de la garrafa va de los 250 pesos en adelante.