Acutun Che presentó ayer “Vientito del Sur”

En diálogo con los medios, los integrantes del grupo dieron detalles de lo que fue el proceso de producción y grabación del disco que ya será presentado en vivo en el mes de abril.

n Disco

“Vientito del Sur, el segundo disco de la agrupación Acutun Che ya salió a la luz y la banda fue la encargada de presentarlo ayer en conferencia de prensa.

El disco cuenta con 11 canciones compuestas íntegramente por la banda y fue grabado entre septiembre y diciembre de 2016 aunque la agrupación tuvo que esperar hasta el 2017 para realizar el masterizado del material que estuvo a cargo de Andrés Mayo.

Con respecto a la producción del disco, Mariano Soldivier, indicó que “estuvo a cargo de Tweety González (quien fuera músico de Soda Stereo y productor de albums de artistas como Fito Páez y Charly García entre otros) y Maby Díaz (ex Viudas e Hijas del Rock and Roll) ambos productores de renombre. Ellos nos ayudaron en todo la parte de producción, mezcla y grabación. Y la verdad es que estamos muy felices con el resultado”.

Y agregó que “también estamos felices que nos hayan dicho que sí porque no es tan fácil que productores de esta talla acepten trabajar con una banda del interior. Pero desde que tuvimos el sí encaramos este proyecto con todo y por suerte después de un año lo tenemos acá”.

Asimismo indicó que “la parte gráfica estuvo a cargo de Gonzalo Campana y la gente lo está recibiendo muy bien y se sorprende mucho cuando abre el disco y se encuentra con el trabajo”.

n Artistas locales

Con el objetivo de difundir el arte de nuestra ciudad, “Vientito del Sur” incluye 11 obras (una por tema) de artistas locales que pusieron su talento al servicio de las diferentes canciones que integran el álbum.

También destacaron que entre los artistas que participaron del disco se incluye ni más ni menos que a Peteco Carabajal, por lo cual se mostraron orgullosos de que un músico tan reconocido haya interpretado una de sus canciones.

Por último informaron que en el mes de abril se estará llevando a cabo la presentación en vivo de “Vientito del Sur”.