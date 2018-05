Actualización, apoyo a los jóvenes profesionales, más servicios y mayor participación, entre las propuestas del oficialismo

Las elecciones en el CADJTL se desarrollarán entre miércoles y viernes venidero y a partir de una iniciativa del Dr. Pablo Pergolani apoyada por el Consejo Directivo, será esta la primera elección en la historia de la institución en la que se podrá votar, sin excepciones, en cada uno de los distritos del departamento judicial, facilitando así la plena participación de todos los profesionales habilitados para hacerlo.

La elaboración de la plataforma de la Lista 1 “Gestión y Evolución”, explica el Dr. Palomeque, “es producto de las ideas que elaboramos (con el equipo de trabajo) y que se nutrieron del ida y vuelta de escuchar y ser escuchados” en las reuniones mantenidas con sus colegas en las diferentes ciudades del departamento judicial.

Al referirse a lo que viene, la lista del oficialismo hace mucho hincapié en reforzar cada día más la constante capacitación y actualización de los abogados, sobre todo ante las innovaciones tecnológicas y las cambios que está experimentando la legislación jurídica; en acompañar el desarrollo de los jóvenes profesionales en el ejercicio de la actividad; en acrecentar los servicios a los matriculados; y en tener una mayor presencia en las comisiones e institutos del ColProBA, del cual el Dr. Palomeque es vicepresidente 2do., habiendo tenido activa participación en algunos de los proyectos de ley presentados a la gobernadora María Eugenia Vidal y enviados por ésta para su tratamiento en las cámaras legislativas.

Las propuestas de la Lista 1 “Gestión y Evolución” son las siguientes:

• Reformar la estructura del Area Académica, aumentar la inversión y profundizar más su trabajo para una permanente y creciente capacitación. Fortalecer la realización de más actividades académicas no aranceladas o bonificadas, principalmente para jóvenes abogados.

• Promover la creación de foros y nuevas comisiones e institutos para la formación de los matriculados en la actualización, perfeccionamiento y especialización de los conocimientos científico-jurídicos.

• Sostener, incrementar y actualizar la biblioteca. Acceder al servicio de biblioteca digital con 6.000 volúmenes de la Fundación CiJuSo. Nuestra biblioteca participará coordinando el mismo.

• Continuar prestando el servicio gratuito on line de Jurisprudencia y Doctrina a través del Convenio CADJTL – IJ. EDITORES.

• Ampliar el servicio de casillero que brinda el Colegio, aumentando su número y dando el uso gratuito a los nóveles abogados del interior del Departamento Judicial.

• Extender el Consultorio Jurídico Gratuito a otras localidades del Departamento, además de Villegas y Pehuajó.

• Alentar, como venimos haciendo, la creación de Asociaciones de Abogados en cada distrito con la pretensión de optimizar el contacto con todos los matriculados de nuestro Departamento Judicial.

• Incentivar la participación en las comisiones e institutos del ColProBA por medio de nuestros Delegados.

• Fomentar una ascendente participación en las actividades deportivas que organizamos y en las Jornadas Deportivas de Mar del Plata.

• Asistir y defender a nuestros colegas para asegurarles el libre ejercicio de la profesión.

• Asumir, de igual modo que hasta hoy, la manda contenida en el art. 19 inc. 10 de la ley 5177, haciendo saber a matriculados, autoridades públicas y a la comunidad, las irregularidades y deficiencias que se adviertan en el funcionamiento de los organismos públicos. Y las situaciones en las que se requiera la defensa del valor justicia para asegurar los derechos constitucionales.

• Seguir mejorando los servicios que en la actualidad presta el Colegio.

“¿Por qué dejamos las propuestas para el final?”, se autopregunta el Dr. Palomeque, que antes se había contactado con los matriculados para contar qué se hizo durante el mandato que está a punto de finalizar y en qué se sigue trabajando ahora, y responde: “Porque nos pareció natural y necesario primero rendir cuentas de lo actuado. Porque entendemos que para que la promesa tenga credibilidad, antes hay que haber cumplido. Y porque es importante que todos sepamos que tenemos una base firme desde donde impulsarnos para continuar avanzando. Vamos por lo que nos falta. Vamos por los nuevos desafíos. Sigamos gestionando. Sigamos evolucionando”.

La lista 1 Blanca “Gestión y Evolución” lleva al Dr. Hugo Palomeque como candidato a Presidente, y se completa con representantes de diferentes distritos de los 13 que conforman Departamento Judicial: los Dres. Pablo Luis Pergolani, Mario Alberto Martin, María Alicia Arena, Nicolás Roura Darricau, María Gabriela Lucas Ramudo (Consejeros Titulares), Horacio Samame, Juan Manuel Rojo (Consejeros Suplentes), Julio Alberto Arive, Ricardo Daniel Domínguez (Tribunal de Disciplina – Titulares), y Ezequiel Encinas Basso y Sandra Elizabeth Freijo (Tribunal de Disciplina Suplentes).