Acto vandálico en los colegios y los perros envenenados

n Felicitaciones

Alberto se comunicó para “felicitar al Club Monumental por la cena del sábado, la verdad que estuvo muy buena, lástima falló la música porque no era ideal para nosotros, en general la gente se quejó. Todo muy bueno pero falló la música, otros años pasaba música otro muchacho que era muy bueno, pero la verdad la pasamos bien”.

n Vandalismo

Alicia comentó: “Qué terrible lo que ocurrió en los colegios secundarios, es increíble que estas cosas pasen. Ahora, yo me pregunto: ¿Qué castigo van a tener estos chicos por hacer semejante desastre en una institución educativa? Sólo pido una sanción ejemplar porque esto no puede volver a suceder”.

n Vandalismo 1

Fernando se preguntó: “Nunca voy a entender cuál es la gracia de hacer una cosa así en un colegio, yo también fui chico y alguna travesura hice, pero esto ya es de un nivel de vandalismo que asusta. Espero que se aplique un castigo ejemplar para que estas situaciones nunca más se repitan”.

n Por la web

n Perros envenenados

Con respecto a los casos de perros envenenados, Ana María comentó: “Me da pena esta noticia. Pero más pena me da que los perros con dueño anden por la calle. Creo que el amor a la mascota también pasa por ahí”.

Pos su parte, Rodolfo opinó: “Si tienen la certeza del nombre de este criminal obsesivo tienen que lograr que caiga todo el peso de la Ley sobre el. Esta acostumbrado a matar perros y no le importa si a raíz de lograr su sadismo se envenena una persona, sea niño, joven o adulto. Es un criminal. Existe la Ley votada por el Congreso que protege a los animales y pena a aquellos que los maten o dañen. Ley Nacional 14.346 – Sobre la protección de los animales. Sancionada en el Congreso Nacional el 27/9/54. -. Incluida en el Código Penal. Las penas son de mas de un año de prisión (en este caso es reiterado el crimen por envenenamiento, mas la causal de daño al vecindario) y multas altísimas”.

Fernando también dejó su opinión al respecto: “Son más los que tienen dueño los que muerden que los que no, irresponsabilidad total, falta perrera con eutanasia y multas, como se hizo toda la vida, perro suelto sin dueño perrera y eutanasia, perro suelto con dueño a la perrera y multa por irresponsable, lo mismo para los que andan con los perros sueltos en la calle, dejan los desechos en la vía pública, y así la lista sigue.

Y tengo perro con collar, vacunas, y correa como corresponde, antes de que salten los proteccionistas (no de las personas claro). Perros sueltos en el campo y hasta ahí nomás. Están esperando que algún perro mate (porque quebrados y lastimados hay montones de personas por caerse de bicicletas o motos, parece una joda esto) a alguien sin dudas. ¿Y ahí que van a hacer?”

n Por facebook

Sobre los daños en los colegios secundarios, Yamila expresó que “lo lamentable es que pagan los padres. Y si los sacan del colegio, chochos porque no van más y listo. Yo los haría hasta dormir adentro, y limpiar el edificio durante todas las vacaciones”.

Susana pidió “su merecida condena por los daños, pagar y que hagan trabajos comunitarios. Enseñarles educación, ser honestos y tener moral”.

Alicia, en tanto, comentó que “seguramente los autores de este hecho son de muy buenos apellidos y nunca vamos a saber sus nombres. Si serían hijos de trabajadores ya lo sabría todo Trenque Lauquen”.

Karina exigió “trabajo comunitario para estos chicos hasta que paguen los daños que hicieron, señores jueces”.

Por último, Ramiro pidió “¡Que se sepan los nombres! Me avergüenza la Directora que dijo que eran travesuras de chicos”.