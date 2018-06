Acto, mural, reinauguración del Destacamento Policial y anuncio de viviendas

Como dato destacado, también se realizó un homenaje al Dr. Osvaldo Prósperi, médico treintense que durante 30 años concurrió una vez por semana a atender a la localidad.

El acto se desarrolló en el salón del Club Unión y fue presidido por el Intendente Fernández y la Subdelegada de Girodías Mirta González de Folco quien fue la primera oradora y destacó durante el último año la puesta en marcha de programas de la Escuela Municipal y de la Dirección de Cultura, el festejo por el día del niño, la forestación de parte de la localidad “hoy podemos decir que hemos crecido como comunidad, y por supuesto siempre hay más para hacer, por eso seguimos trabajando por ello”.

La Subdelegada destacó lo actuado en el marco del Presupuesto Participativo en sus ediciones 2016 y 2017 y por tal motivo, se hizo entrega a la comunidad de pelotas de fútbol, de básquet, de voley, conos de marcación, las redes de voley, de basquet y futbol para los arcos y aros que también se instalaron junto a los bancos y la iluminación correspondiente. También se hizo entrega de un subsidio por la compra de equipamiento recreativo infantil para el jardín.

Como parte del acto, el Municipio rindió homenaje al Dr. Osvaldo Prósperi que se radicó en 30 de Agosto en 1973. En sus primeros tiempos llegaba a la localidad de Girodías ad honorem. En épocas de inundación recuerda haber abierto 13 tranqueras para llegar a la sala y tener que transitar entre campos por más de dos horas, lo que le obligaba a salir desde 30 de Agosto a las 4 de la mañana para estar temprano en la localidad. El Intendente le entregó una copia del decreto que declara su homenaje de interés municipal y una pintura. Durante su discurso el médico destacó la labor de los doctores rurales, y destacó el empuje de la comunidad de Girodías para sobreponerse en las adversidades.

En el final del acto, el Intendente Fernández destacó la figura de Prósperi “cuánto tendríamos que aprender de estos ejemplos”. Remarcó también la lucha de la comunidad, el proyecto de la ruta del cereal “que será importante para concretar en realidad los sueños que tenemos como comunidad. Va a exigir lucha y no habrá que bajar los brazos”. También dijo que hay un ambicioso plan de caminos rurales de la Provincia que comprenderá a Girodías y remarcó que en 2017 “nos tocó atajar el agua, que dimos lo mejor que pudimos para que no se inunde la comunidad, en esta lucha con distritos vecinos por obras que no se hicieron en décadas y por eso nos peleamos con los vecinos, pudimos zafar de la emergencia del agua y seguir pensando en el día a día más allá del agua”.

Dijo que siempre “hay nuevos desafíos” e instó a “fortalecer la relación con 30 de Agosto”. También anunció la construcción de “dos viviendas de círculo cerrado”.

MURAL

Luego se inauguró el mural “Encuentros” intervenido por los alumnos del taller de arte de las escuelas 44 y 2070, acompañados por el Profesor Martin Grau

Y por último se inauguraron las obras de puesta en valor del Puesto de Vigilancia de Girodías, acto del que participaron los jefes policiales Distrital Trenque Lauquen, Comisario Inspector Fabián Mattioli, la Jefa de la Subcomisaria de Treinta de Agosto, Subcomisaria María José Gambier, y el encargado del Puesto de Vigilancia Girodías, Teniente Primero Carlos Alberto Goñi.