Aconsejan asesorarse a quienes van a firmar un plan de ahorro

Desde la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor recomiendan a los vecinos que están por firmar un Plan de Ahorro acercarse al organismo para informarse en detalle sobre estos planes a raíz de algunos reclamos presentados en la oficina por promesas realizadas por vendedores que luego no se han cumplido.

El titular de la OMDC, el Dr. Nicolás Roura Darricau alertó a los vecinos a través de la página de Facebook del organismo, preocupado por la frecuencia con la que se están dando estos casos en Trenque Lauquen.

En este sentido dijo que espera que esto se pueda solucionar en el corto plazo, de lo contrario podría iniciar alguna acción de oficio y citar a las concesionarias para resolver esta situación.

“Estamos recibiendo muchos reclamos por promesas de vendedores que luego no se cumplen, amparándose las empresas posteriormente en el contrato firmado y sus cláusulas”, explicó el abogado.

Asimismo señaló que “muchos de estos planes se promocionan a través de la radio o la televisión y hay que tener en cuenta que estas promesas no se encuentran incluidas en dicho contrato, por ello es de suma importancia que antes de firmar o aceptar se informen en Defensa del Consumidor Trenque Lauquen”.

Consultado por La Opinión, el defensor comentó que “se trata de los contratos que hacen las empresas para la adquisición de vehículos en cuotas, se ha dado con distintas concesionarias, la mayoría de afuera, aunque ahora hay una en particular con la que estamos teniendo muchos problemas, estos últimos meses hemos recibido muchas denuncias y estamos preocupados”.

n Promesas

Dijo en este sentido que “los planes son por sorteo o licitación y los vendedores le están prometiendo a la gente que en la tercera o cuarta cuota se les entrega el auto y esto no se cumple porque cuando el vecino va a retirar el vehículo no se lo dan y la administración les explica que esto no está en el contrato con lo cual el consumidor queda atado a esta situación”.

Otra cuestión que se ha denunciado últimamente es la promesa de que son “planes de llave contra llave, es decir la persona entrega el usado y recibe otro, pero se ha encontrado con que no se respeta el valor pactado de antemano, un vendedor le dice que le van a tomar el auto en 150 mil pesos y cuando llega a la agencia le ofrecen 90 mil, es decir 60 mil pesos menos, con lo que esto significa”.

Ante esta situación, “recomendamos a la gente que no firme los planes y que venga a asesorarse, una cosa es la promesa del vendedor y otra es la realidad, el problema es que los contratos son largos y nadie se toma un rato para leerlos, si así lo hiciere el consumidor podría advertir que existe una promesa por parte del vendedor que por contrato no se cumplirá”.