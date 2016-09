Abrió la inscripción para el 25 Poemario

En este marco, se informó que se adjudicarán cuatro páginas del poemario para cada participante, cada una de ellas puede ser ocupada por el currículum del escriba, por los poemas o narrativa, letra 12 Times New Roman.

Las obras que no cumplan con estos requisitos no serán publicadas. Si desean cambiar las fotos, éstas deben ser en blanco y negro y de tamaño carnet. La incitación se cierra el próximo 30 de octubre de 2016. Para consultas, los interesados pueden comunicarse a los siguientes teléfonos: 410162 o 418330.