“Aborto legal”, un debate que también se da a nivel local

El debate que por estos días se lleva a cabo a nivel nacional sobre el proyecto que propone la despenalización y legalización del derecho al aborto en Argentina también es seguido atentamente en Trenque Lauquen por diferentes instituciones, agrupaciones y vecinos en general, quienes se manifiestan a favor o en contra de esta iniciativa que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y que, por estos días, es intensamente debatida en el Senado de la Nación.

En este marco, La Opinión consultó a distintos actores locales sobre cuál es su postura al respecto y qué valoración hacen de la calidad del debate que hoy se está llevando a cabo en la República Argentina sobre esta controvertida temática.

Defender la vida

El Padre Juan Pellegrino explicó a este medio cuál es su postura personal y de la institución a la que representa. “Como cristiano, Jesús siempre nos invita a defender la vida y a valorarla. Además, durante muchos años fui scout y aprendí a amar a las plantas, a los animales y a los hombres. Del mismo modo en que uno tiene que cuidar el medio ambiente porque si no nos vamos a morir todos, dentro del medio ambiente también tenemos que cuidar al ser humano. No me parece parte del respeto defender solamente al más fuerte y no defender de manera particular al más débil”, marcó.

Respecto del nivel de debate que por estos días se lleva a cabo en la Argentina con posturas radicalmente opuestas, Pellegrino señaló: “Todo debate es bueno. De hecho, la Iglesia a la cual pertenezco se ha hecho parte del debate. Sin embargo, todo debate siempre es de igual a igual. Cuando yo al otro le digo estúpido, tarado, cuando le cuelgo a la Virgen de Luján un pañuelo verde, eso no es debate, eso es ofensa. Y los cristianos no decimos nada porque somos ‘los hijos de la pavota’. Estamos acostumbrados, por mandato del señor, a aceptar eso. Pero hay que decirlo: eso no es conveniente en un debate. No es conveniente que pinten una iglesia como tampoco es conveniente que yo le tire pintura celeste a una persona o a un medio periodístico porque es pro abortista. Sería una falta de respeto. Tratar una opinión de antigua, de retrógrada, es lo mismo que decirle a alguien idiota, tarado, no hace al debate. Me parece que en eso nos falta nivel y es lamentable. Tal vez cuando hay mayor agresión es un signo de que no hay debate sino que es una ideología. Y la ideología no se debate sino que se impone. Y ese es el peligro”.

Salud pública

Por su parte, el secretario de Salud municipal, Dr. Sergio Valente, expresó: “Personalmente estoy a favor del aborto, hace poco fui a un programa de televisión por la TV Pública Regional, ‘Alas de Esperanza’, y ahí hice pública mi postura. Entiendo que es un tema de salud pública. El debate, en todo caso, sería si es o no una vida. Y si se concibe la vida desde el momento de la fecundación del óvulo ahí entramos en un problema porque estaría siendo un crimen. Por eso hay que ver lo que dijo la ciencia. Yo considero y está determinado científicamente que no es vida hasta un determinado período. Por lo tanto, por un problema de salud pública, yo estoy a favor”.

Además el médico destacó que, finalmente, hoy pueda estar debatiéndose este tema en el país. “El debate es sanísimo, es muy bueno que este tipo de proyectos se analicen y se debatan todo lo que sea necesario”, afirmó.

Una realidad

Desde el colectivo de mujeres Las Mostras, cuyas integrantes trabajan en la ciudad la temática de género desde diferentes perspectivas, expresaron su postura de manera concisa y contundente. “El aborto, además de ser una decisión individual y soberana sobre nuestros cuerpos, es una realidad que nos atraviesa como sociedad. El desafío consiste en garantizar la salud de las mujeres erradicando la clandestinidad y la violencia naturalizada. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, expresaron.

“Por la vida”

Cabe señalar además que en este marco de debate, el Auditorio Cristiano Evangélico llevó a cabo ayer una charla informativa abierta a toda la comunidad en sus instalaciones de Teniente General Uriburu y Paredes sobre la despenalización del aborto e ideología de géneros. Los disertantes fueron Alba Llanes, licenciada en Teología, la Dra. Sara Bullman y el Pastor Ricardo Saavedra. Y este último explicó a La Opinión cuál fue el objetivo de estas disertaciones y su análisis al respecto. “La idea fue organizar una charla informativa para nuestra gente porque más allá de que salga o no aprobado este proyecto, por definición personal nosotros estamos por la vida”, afirmó.

Saavedra explicó también que “por un lado el debate es bueno que se dé, porque hay temas importantes como éste, que son necesarios debatir”. “Pero desde nuestra concepción y filosofía de vida, y también desde lo personal, estamos totalmente en contra de la despenalización del aborto porque en los diez mandamientos tenemos en ese decálogo dos palabras terminantes: no matarás. Para nosotros (el aborto) es un crimen y no estamos para nada de acuerdo”, agregó.

Debate enredado

El entrevistado expresó que “muchas veces vemos que en muchos noticieros se trata de excluir a la Iglesia y para nosotros ese mensaje es como querer sacar a Dios del país y eso es imposible”. “Querer aprobar algo que está definido y científicamente comprobado de que hay vida desde la concepción considero que no es posible, porque desde la concepción hasta el final de los días de una persona, Dios siempre sostiene la vida”, sostuvo.

Asimismo, el pastor opinó que “este debate está bastante enredado con mentiras, cifras que no son exactas y que van a generar un problema que va a afectar a también los médicos, quienes han hecho un juramento de defender la vida y esto los pone en un lugar complejo”. “Tampoco hay mucha claridad de cómo va a estar legislado en caso de que se apruebe. Nosotros tenemos la esperanza de que no sea así”, dijo.

No obstante, Saavedra consideró conveniente señalar: “De todas maneras, nosotros no vamos generar ningún tipo de grieta, cuando haya necesidades acuciantes en la sociedad seguiremos escuchando y ayudando a la gente. Más allá de este debate, nuestro trabajo va a ser desde la misericordia y la ayuda, no queremos ver a la gente como enemigos o adversarios, simplemente fijamos una posición porque hay mucha gente que está esperando eso. Vamos a seguir ayudando a la gente. Estamos por la vida pero dispuestos a atender a otra persona que piense diferente a nosotros. Necesitamos más unión y comprensión que desunión e indiferencia”.