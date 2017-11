A un año de su trasplante, Bauti tiene una vida normal

Hoy no es un día más para la familia Caballero. Mucho menos para Bauti, ya que se cumple un año de la operación de trasplante de corazón a la que fue sometido tras nueve largos meses de espera. Y a pesar de que su historia tuvo gran repercusión a nivel nacional, el joven trenquelauquense intenta llevar una vida lo más normal posible. Al punto tal que ayer, al momento que La Opinión dialogó con Adrián, su padre, Bauti se encontraba disfrutando de una tarde de pileta con amigos, como cualquier pibe de su edad, que lo único que desea es disfrutar de esta hermosa e irrepetible etapa de la vida.

“Gracias a Dios él está muy bien. Hace unos días llegamos de Buenos Aires, de los controles periódicos que se tiene que hacer, y afortunadamente viene todo bien”, destaca Adrián Caballero, agregando: “Nosotros, como familia, estamos disfrutando muchísimo este momento. Y a pesar de los muchos controles que se tiene que hacer periódicamente, Bauti está muy bien”.

Por otra parte, Adrián aseguró que “más allá de los cuidados lógicos, Bauti puede hacer de todo”. “Tienen que cuidarse un poco en las comidas, no puede tomar alcohol y tomar la medicación, pero de todas maneras él está haciendo una vida normal”, resalta.

Y tan normal es hoy la vida de Bauti que una vez por semana, junto a su padre y sus amigos, hace lo que más les gusta: jugar al futbol.

n Exposición

Por otra parte Adrian indicó que “en la escuela anduvo bien, se llevó algunas materias pero no es nada fuera de lo común para a un chico de su edad. Y además participó en todas las actividades escolares”. Y agregó que “él es un chico tranquilo”. “Además de los controles clínicos que se tiene que hacer cada tres meses Bauti está con tratamiento psicológico. Entonces no hay que apurarlo mucho para ciertas cosas y tratar de que no se exponga. Porque hay gente que todavía lo acosa, se le acerca para saludarlo y a él no le gusta mucho eso. Y la psicóloga recomendó no exponerlo demasiado. Afortunadamente los medios locales se han manejado bien en este tema y lo han dejado tranquilo. De todas maneras ha tenido invitaciones a un programa de televisión que por recomendación de la psicóloga se decidió que no fuera. Porque él se hizo famoso por la peor cosa que le puede pasar a alguien. Entonces no es bueno que se exponga públicamente”, reiteró su padre.

N Cambios

En tanto, si la vida de Bauti cambió, la misma situación experimentó la familia Caballero entera, que tras un 2016 durísimo intenta volver a tener una vida lo más normal posible. “Sinceramente, cuesta muchísimo, porque durante casi un año no la pasamos muy bien”, aseguró Adrián, añadiendo que “el miedo de que le pase algo a Bauti es imposible que se vaya”.

Quizás eso explique otro sentimiento de la familia. “Disfrutamos muchísimo de cada momento que estamos con él. Siempre estamos juntos. Siempre fuimos una familia muy unida y en ese sentido no cambiamos demasiado”, dijo el entrevistado. Aunque agregó: “En lo que sí nos cambio esta experiencia en esto de disfrutar al máximo cada momento con nuestros hijos. Porque de un día a otro no sabés lo que puede pasar. Por eso creo que hay que disfrutar al máximo cada momento. El sábado Bauti tuvo un cumpleaños de 15, le compramos un traje para que vaya. Puede parecer una pavada pero para nosotros fue muy emocionante verlo así. Son cosas que pueden parecer insignificantes pero la verdad que fue muy emotivo”.