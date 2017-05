A último momento el camionero volanteó

Ayer, poco después de las 6.30, se produjo un choque en la ruta 33, a la altura del paraje Vidania.

De acuerdo a las informaciones brindadas ayer en el cuartel de Bomberos, en la colisión intervinieron dos vehículos.

Uno era un camión Ford Cargo con acoplado perteneciente a la empresa Camus Gas; lo conducía Walter Dominica quien viajaba solo en dirección Norte/Sur.

En dirección contraria se desplazaba una Peugeot Partner guiada por una vecina de Fortín Olavarría, Estefanía Testa.

No se sabe qué pasó, posiblemente una falla mecánica. Lo cierto es que la mujer se cruzó de carril cuando avanzaba el transporte de Camuzzi. Afortunadamente el camionero, rápido de reflejos, pudo dar el volantazo y la Partner sólo rozó el lateral del camión que terminó volcado.

Los dos conductores, lógicamente golpeados, no sufrieron lesiones de consideración. No obstante Estefanía Testa fue trasladada en ambulancia a la Guardia del hospital Pedro T. Orellana para un mejor control.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y llegaron dos dotaciones de bomberos en los móviles 6 y 11 a cargo de Cristian Urquizo y Sebastián Bentrovatto; regresaron al cuartel pasadas las 8.