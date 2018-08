A través de un engaño le robaron 24.000 pesos

El pasado viernes un vecino de Treinta de Agosto fue víctima de estafadores quienes a través de la modalidad del “cuento del tío” le sustrajeron una suma de $24.000.

El hecho se produjo el viernes aunque fue denunciado por el damnificado el día lunes pasado.

La titular de la Subcomisaría de Treinta de Agosto, María José Gambier alertó a la comunidad sobre este tipo de hechos que en el último tiempo se están registrando con más frecuencia.

n Llamada

Según informó Gambier “el hecho tuvo lugar el viernes pero la víctima realizó la denuncia recién el lunes. Se trata de un hombre de 43 años que trabaja en el campo quien recibió una llamada telefónica de un número de Buenos Aires en la cual le informaban que había ganado $100.000 en el Telekino. Tras ello le solicitaron que vaya hasta el cajero automático a chequear si el dinero ya había sido depositado en su cuenta”.

Y agregó que “como el hombre estaba en ese momento en el campo, los estafadores lo volvieron a llamar a la tarde y lograron que se acercara al cajero. Allí le pidieron que verificara si el dinero del premio estaba acreditado y al responderle que no, le fueron diciendo los pasos a seguir a través del cajero para supuestamente recibirlo”.

Tras ello los delincuentes le solicitaron al vecino que verificara nuevamente el saldo de su cuenta y allí advirtió que no tenía dinero: “A través del engaño los delincuentes lograron que el vecino hiciera una transferencia del dinero que tenía en su cuenta a otra. En total fueron $24.000”.

Por tal motivo la subcomisaria pidió de manera masiva se difunda este tipo de hechos que se vienen suscitando para evitar que los delincuentes continúen logrando su cometido.

Y aclaró que ante cualquier llamado informando premios o regalo de dinero u otros objetos, la persona deberá comunicarse o acercarse de inmediato a la seccional policial; además de estar atento de no brindar información personal ni dinero.