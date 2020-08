 ¿A qué juega Duhalde? 

♦ Muchos adjetivos se podrán asociar a la figura de Eduardo Alberto Duhalde, pero entre estos calificativos no estará el de ser “ingenuo”. O sea que cuando por televisión primero, y luego por radio, habló de probabilidades de un nuevo golpe de Estado en la República Argentina y/o de una guerra civil, o aseveró que en 2021 no habrá elecciones legislativas, habrá que preguntarse: ¿A qué está “jugando” este dirigente peronista que ocupó tantos cargos de gran responsabilidad institucional?

Rechazamos enfáticamente las insinuaciones del ex Vicepresidente de la Nación, ex Gobernador de la provincia de Buenos Aires y ex Senador a cargo interinamente del Poder Ejecutivo nacional. Semejantes hitos en una trayectoria política deberían permitirle ser mucho más prudente a la hora de compartir sus temores (¿o anhelos?).

No sabemos “a qué juega” Eduardo Alberto Duhalde, pero sí conocemos de sobra cuánto crimen, cuánto dolor y cuánto atraso nos legaron todas esas dictaduras a las que Duhalde aludió. Afortunadamente, desde las mismas Fuerzas Armadas salieron a rechazar los dichos del veterano dirigente. Tal actitud castrense marca que el ejercicio de la Memoria ha rendido frutos, y que los militares argentinos del siglo XXI ya no quieren plegarse a los “juegos conspirativos” del siglo pasado, en los que mancharon con sangre el prestigio heredado de San Martín (y otros hombres de armas que se negaron a derramar sangre de compatriotas). Los que agitan fantasmas, como el radical-PRO Ernesto Sanz y el mismo Eduardo Alberto Duhalde, encuentran oposición hasta en los cuarteles, bienvenido sea.