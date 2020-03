A puertas cerradas, y de acuerdo al aislamiento preventivo que habilita a los funcionarios a desempeñar sus funciones, el HCD tratará la Emergencia Sanitaria

A puertas cerradas, en virtud de la emergencia sanitaria dispuesta mediante el Decreto Provincial n° 132/2020 y el Decreto Presidencial n°2020-297 que exceptúa del aislamiento social, preventivo y obligatorio a las autoridades municipales para que desarrollen sus funciones, la 2da. Sesión Ordinaria tendrá lugar hoy a las 21 horas con una variada agenda de temas para ser tratados, entre ellos, la Emergencia Sanitaria para el Distrito de Trenque Lauquen y dos iniciativas más vinculadas al resguardo de la salud pública por la pandemia de Coronavirus.

Se trata de dos Proyectos de Comunicación y uno de Ordenanza, todos impulsados por el bloque Frente de Todos: la declaración de Emergencia Sanitaria para nuestro distrito; una solicitud para la elaboración de alcohol en gel antiséptico, gel antibacterial o gel limpiador bactericida; y un pedido para que el Ejecutivo disponga a través del Laboratorio Municipal, la elaboración de alcohol en gel para uso de los Hospitales y para ser proporcionado a la población que no pueda adquirirlo y un proyecto de Ordenanza remitida por el Departamento Ejecutivo que autoriza el convenio para mantenimiento del sistema de generación y suministro de oxígeno en los Hospitales Pedro T. Orellana de Trenque Lauquen y Francisco Eguiguren de 30 de Agosto.

Si bien no se permitirá el ingreso de público al recinto, los vecinos podrán seguir la transmisión en vivo de la Sesión a través de las cuentas oficiales del HCD en Facebook y Youtube.

Durante la jornada legislativa, los concejales pondrán a votación una variada agenda de temas para ser tratados, entre ellos la Ordenanza Preparatoria General Impositiva remitida por el Departamento Ejecutivo, cuatro proyectos sancionados en 2019 por el Concejo Deliberante Juvenil: la implementación y mejoras de las señales de tránsito en la ciudad de 30 de Agosto; la adecuación del paso a nivel de calle Gobernador Allende, incluyendo mejoras en la iluminación del sector; la adaptación por etapas de los semáforos existentes con tecnología sonora para el uso de vecinos con discapacidades visuales; y la realización de gestiones con universidades públicas para ampliar los estudios universitarios y/o terciarios con orientación humanística.

También se tratará en el recinto una Ordenanza mediante la cual se acepta una donación del Servicio de Voluntarias Damas Rosadas y del Programa de Reciclado y Medio Ambiente – Fundación Gárrahan, de elementos varios con destino al área de salud de la Municipalidad.

En el renglón de los proyectos de Ordenanza que serán remitidos a las Comisiones que correspondan, se destacan una donación efectuada por la Sra. Susana López de un cuadro de su autoría del retrato del Artista Rodolfo Campodónico; otra donación de la Sociedad Francesa “La Unión” de todo el material del que disponían, con destino al Museo Histórico Regional y el Museo Cívico Almafuerte; y una autorización para la venta en Pública Subasta de 2 inmuebles de propiedad Municipal, ubicados en la Chacra 273 de Trenque Lauquen.

Se suman para ser enviadas a Comisión otras dos iniciativas: una autorización para que el Ejecutivo construya una residencia Estudiantil Municipal en la ciudad de Trenque Lauquen, presentada por el bloque FdT; y la derogación del inciso C, del artículo 3ro. de la Ordenanza n° 4042/13, que regula el Estacionamiento en nuestra ciudad, impulsada en este caso por la bancada del oficialismo.

En último término, los concejales pondrán a votación una Comunicación presentada por el bloque Frente Renovador, mediante la cual solicitan al Ejecutivo que tenga a bien contestar el pedido de informes de la Comunicación n° 2494/19, sobre la situación del trámite de habilitación Nacional y Provincial del Centro de Rehabilitación “Dr. Jorge Barracchia” y arbitrar los medios para obtenerla.