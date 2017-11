A pesar del clima, el balance fue positivo

Tras su tercera jornada, concluyó ayer el IV Encuentro de Pueblos Indígenas en Movimiento en Trenque Lauquen, que a pesar de ver afectada su agenda por el mal clima dejó un balance positivo.

Una gran variedad de números artísticos, talleres y una feria de artesanos, entre otras propuestas, le dieron mucha vida a la plaza San Martín y el Centro Cívico este fin de semana, pero no todas las iniciativas pensadas de antemano pudieron plasmarse a causa de la tormenta que pasó por la ciudad tanto el sábado a la noche como también de la lluvia de ayer, y así fue que tras un sábado en el que parte de los músicos anunciados, incluido el reconocido Rubén Patagonia, no pudieron presentarse, ayer se dieron las últimas actividades, nuevamente marcadas por la presencia, por momentos, y la amenaza de más precipitaciones, en otros intervalos, algo que hizo que no fueran tantos los artesanos presentes en la plaza ni muchos los vecinos recorriendo y apreciando las propuestas.

"Todo un éxito"

Pero, así y todo, la referente de la Comunidad “Cacique Pincén” Isabel Araujo señaló que el Encuentro dejó un saldo positivo. “Comenzamos con los talleres con muchas asistencias y fue todo un éxito la feria hasta el temporal, que hizo que el sábado las presentaciones musicales quedaran a mitad de camino y algunos no pudieran tocar, incluido Rubén Patagonia, aunque quedó abierta la puerta para que la presentación se realice más adelante”, explicó.

Sobre las presentaciones musicales del sábado, cabe recordar que la grilla anunciaba las actuaciones sobre el escenario que se emplazó sobre la avenida Villegas de Papa Coca/PH Originario, Colgados de la Luna, Sol Donati/Bravio, Mandíbula, Natalia Valeriano, Intiñán el Abuelo del Abiayala, Almatián, Kaos Organizado, Diskonformes, Pensamiento Punk, Ensayo Fusión, Changazzos y el ya mencionado Rubén Patagonia. Pero una tormenta canceló parte de la agenda y según la entrevistada se habló con algunos artistas sobre la posibilidad de que el espectáculo se concluya más adelante. “Quedamos como para ver cómo nos organizamos en una fecha que dispongamos y que él también pueda”, dijo Araujo, haciendo referencia a Rubén Patagonia, aunque también destacó que otros artistas que llegaron desde distintos puntos del país también manifestaron querer volver para presentarse.

Y en definitiva la entrevistada habló en líneas generales del Encuentro destacando una vez más que se dio “un balance positivo”. “Los talleres estuvieron todos muy concurridos, algunos con más de 30 personas. Lo que dependía de nosotros, la organización, fue altamente positiva. Hubo obstáculos antes del comienzo, pero los fuimos manejando. Estuvo la gente de la Comunidad. Vinieron artesanos, talleristas y músicos de la provincia de Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, Salta y Jujuy. Estamos pasando un momento muy especial y esto de hermanarnos no sólo los indígenas es importante para seguir adelante con la lucha que llevamos desde hace décadas. Además poder mostrar nuestra cosmovisión, nuestra cultura y música es un mensaje conciliador de unión, de estar todos junto a la par”, enfatizó Araujo.

Cierre

Con todo esto, ayer, además de la feria se propusieron los últimos talleres (de cikus y de canto con caja), mientras algunos armaban y desarmaban sus puestos artesanales según se perfilaba la lluvia.

Y finalmente llegó el cierre, que termina siendo un pase a la (esperemos pronta) nueva presentación de Rubén Patagonia en nuestros pagos y a la quinta edición del Encuentro, que se dará en 2018.