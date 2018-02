A pesar de los feriados de carnaval varios comercios céntricos decidieron abrir

No todo es fiesta en los feriados de carnaval sobre todo para muchos comercios de la zona céntrica de nuestra ciudad que ayer abrieron sus puertas a raíz de la mala situación económica que atraviesan muchos de ellos, según manifestaron sus propietarios.

Al respecto coincidieron en resaltar que actualmente las pocas ventas impiden “darse el lujo” de tener cerrado el comercio durante tres días. Y los clientes acompañaron y apoyaron a los comerciantes en su decisión.

n Por la situación

Durante la jornada de ayer muchos comerciantes locales hicieron caso omiso al feriado de carnaval y abrieron sus puertas al público, algo que le dio al boulevard Villegas un aspecto bastante diferente al de otros días no laborables.

A raíz de ello, La Opinión realizó una recorrida por la principal arteria de la ciudad y dialogó con algunos de los comerciantes que resignaron un día de descanso y optaron por trabajar como si fuese un día más.

Según manifestó el titular de un comercio de indumentaria ubicado en Villegas entre Uruguay y 9 de Julio “decidí abrir un feriado porque la verdad es que las ventas no están siendo buenas y si no trabajamos no comemos. Como está la situación dos días sin trabajar es mucho y la verdad es que se complica. Hay pocas ventas y uno tiene todos los meses gastos entonces si no trabajas no comés”, sostuvo.

Por otra parte reconoció que “tampoco es que en los feriados vendemos mucho pero no nos queda otra. Me gustaría quedarme en mi casa descansando pero son muchos días sin trabajar y como está la cosa no se puede”.

En este sentido reconoció que en años anteriores “casi nunca abría los feriados pero ahora la situación está bastante difícil porque no hay ventas.”

Y a modo de ejemplo destacó que “todos los años cerraba una semana el negocio y me iba de vacaciones y éste es el primer año en mucho tiempo que no lo hago porque la situación está bastante complicada y no como sale en las noticias que te dicen que está todo bien”.

Por último sostuvo que “son muchos los comercios que abrieron y si les preguntas por qué no se tomaron el feriado seguro que te dicen más o menos lo mismo”.

n Mucho tiempo

En tanto en otro de los comercios consultados, dedicados al rubro del calzado coincidieron en que “no abrir dos días seguidos es imposible porque son dos días sin trabajar y como está todo es un lujo que no nos podemos dar”.

En este sentido señalaron que “muchos dueños les dieron los días a los empelados y abrieron ellos porque si no les deben pagar el día doble y en realidad no se justifica porque o salís hecho o terminas perdiendo plata porque el nivel de ventas en estos días tampoco es mucho”.

De todos modos indicaron que “en otros feriados quizás no se abre, pero en este de carnaval son dos días y que además están pegados a un domingo es mucho tiempo de no trabajar y las ventas tampoco son tantas como para tener cerrado”

Del mismo modo clientes que se encontraban en el interior de uno de los comercios consultados se mostraron de acuerdo con la decisión de los comerciantes ya que según señalaron “la plata no alcanza y eso es igual para todos. A los que somos empleados se nos complica llegar a fin de mes y a los que tienen un negocio porque cuando no hay plata las ventas quieras o no se caen”.

n Otros comercios

Las sucursales locales de las grandes cadenas de electrodomésticos y artículos para el hogar fueron otros de los comercios que durante la jornada de ayer tuvieron sus puertas abiertas y por lo que se pudo ver fueron quienes recibieron el mayor número de clientes que de todas maneras no fue mucho.

Lo mismo sucedió con gran parte de los maxi kioscos ubicados en la arteria principal quienes atendieron al público en horario corrido.