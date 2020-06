A pesar de la negativa de AFA, la pelota volvió a rodar en las canchas

En estos días de levantamiento paulatino de la cuarentena, del ingreso a una nueva fase, de mayores libertades y cada vez más habilitaciones, hay una palabra que parece estar prohibida, y es la de “fútbol”. Los deportes al aire libre en gran parte del país están volviendo a una “nueva normalidad”, bajo “estrictos” protocolos, grupos de entrenamientos que en la ciudad ya han vuelto a florecer pero todo esto no se logra en el deporte de la redonda, el de la “caprichosa”. Si hay algo que ha demostrado esta cuarentena es que con el correr de los meses, como ha dicho más de un entrenador, es que se ha “demonizado a la actividad deportiva” y ahora parece ser que el gran “cuco” es el “fútbol”, al cual a partir de ahora llamaremos “entrenamiento individual y personalizado”.

En la edición de hoy repasaremos lo que dejó la conferencia interliguista brindada el viernes por la noche donde estuvo presente Miguel Pacheco, Presidente de la Liga Trenquelauquense de Fútbol (LTF), la cual abordó la realidad de los clubes pampeanos que a pesar de la negativa de AFA, hoy vuelven a las canchas a entrenar (individual y personalizado) y lo que ocurre en la ciudad, donde en Argentino los deportistas ya han vuelto al campo de juego, dividido por box y con un rico e interesante sistema de entrenamientos. La pelota volvió a rodar, en espacios reducidos, con la atenta mirada de los “Profes” pero sin nombrar esa linda palabra que empieza con “F”.

En el “Decano”

Argentino ha sido el primero en hacer rodar la imaginación, patear ideas y atajar este momento tan particular. Desde el pasado jueves grupos reducidos de deportistas del club han vuelto a la cancha para los entrenamientos individuales y personalizados. Martín Lusetti, uno de los Profesores a cargo del FBC Argentino le contó a La Opinión cómo están trabajando bajo este nuevo sistema de entrenamiento. “Somos tres Profes en simultáneo los que estamos dentro de la cancha con chicos de 11 años hacia arriba y tenemos un flujo de alumnos importantes ya que cada Profe trabaja con 10 alumnos. Pero lo que nosotros hicimos fue readaptar los protocolos para los deportes en espacios cerrados con el fin de hacerlo dentro de la cancha y tener así un mejor control, una mejor organización y lograr el distanciamiento social, es así que diagramamos la cancha con boxes, separamos con cinta de tela en el piso cada espacio, medimos todo y así cada alumno tiene su box. De esta manera tenemos a los chicos bien controlados y espaciados”.

Es así que la cancha del “Decano” volvió a tener actividad, con tres entrenadores y diez alumnos bien divididos por sectores. Lusetti agregó que “cada alumno tiene su material de trabajo, por ahora estamos trabajando con 5 conos por alumnos y una pelota. Los materiales no se comparten y el desafío en este tiempo recae en los entrenadores, ya que tenemos que pensar nuevas estrategias deportivas para mantener a los alumnos enganchados con el entrenamiento, porque al no haber esa posibilidad de jugar un picado, lo que hacemos es centrarnos en movimientos de conducción de la pelota, cambios de dirección, técnica individual. Es un nuevo desafío para nosotros, pero los alumnos se han mostrado muy contentos y predispuestos a este nuevo trabajo. Los chicos llegan a la cancha con sus tapabocas, saben qué box les corresponden y trabajan muy bien”.

Negativa de AFA

Si bien la semana anterior, el gobernador pampeano, Sergio Ziliotto, habilitó los entrenamientos individuales de los deportes en conjunto, entre los que se encuentra el fútbol, los clubes aún no han podido regresar a la actividad, ya que una medida tomada por AFA y el Consejo Federal se los impide. La Pampa se encuentra desde hace días en Fase 5 y desde esta semana los clubes de fútbol afiliados a las dos ligas, Cultural y Pampeana, se encontraban en condiciones de retomar los entrenamientos, que habían quedado suspendidos desde el pasado 16 de marzo, a causa de la pandemia.

Ante esta situación, los clubes pampeanos, más que nada aquellos que se dedican exclusivamente al fútbol, comenzaron a barajar otras alternativas. Y algo de esto había dejado transcender esta semana el propio presidente de la Liga Cultural de fútbol, Guillermo Rechimont, cuando reconoció que las instituciones se tendrían que amoldar a las nuevas disposiciones, además de mostrarse totalmente en contra de esta disposición del Consejo Federal.

En este contexto, el viernes por la noche la Liga Cultural de Fútbol llevó a cabo una reunión virtual de Consejo Directivo, que reunió a un importante número de dirigentes de los clubes afiliados, con el objetivo de tratar el despacho 12.559 del Consejo Federal donde estuvo el presidente de la Liga Trenquelauquense de Fútbol, Miguel Pacheco.

Y “aunque la AFA no quiera”, a partir de hoy los entrenamientos en algunos clubes serán una realidad. Aunque bajo otro formato. Y sí, los clubes se tienen que “aggiornar” a los nuevos tiempos y así poder concretar el regreso a las actividades.

En La Pampa

De esta manera, y con nuevo nombre de las actividades, ya sin el “fútbol” dentro de su estructura, el elenco capitalino volverá a recibir a sus deportistas.

El presidente del Deportivo Mac Allister, Patricio Mac Allister, destacó que desde la Liga Cultural se tiene que “acatar la resolución de la AFA, porque estamos directamente relacionados con el Consejo Federal y podemos tener algún tipo de sanción o apercibimiento”.

Y reconoció que desde la entidad han tomado la decisión, porque el estatuto los autoriza, de brindar “actividades recreativas multideportivas, para reactivarnos como institución. No vamos a realizar entrenamientos de fútbol, sino que haremos multideportes. Hemos reconvertido la actividad, porque necesitamos reabrir la institución, ya que como todos estamos pasando momentos muy complicados”.

Durante el transcurso de la reunión, algunos dirigentes plantearon la posibilidad de elevar una nota al Consejo Federal para solicitar que se autoricen los entrenamientos de fútbol, propiamente dicho, pensando más que nada en las categorías menores. Y así, “aunque la AFA no quiera”, los clubes le buscarán la vuelta a un regreso escalonado.

Lo que dejó la reunión

En la tarde noche del viernes se llevó a cabo a través de la plataforma Zoom, una reunión de la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana, que estuvo a cargo del Secretario Miguel Cenoz y del Presidente Juan Carlos Aguinaga, conjuntamente con Presidentes y Periodistas de las ligas asociadas. El protocolo a seguir estaba a cargo del Secretario Cenoz, quien designaba qué persona podía realizar una pregunta para que el Presidente Aguinaga respondiera.

Una de las principales preguntas estuvo relacionada con la vuelta del fútbol en el interior del país. Aguinaga fue contundente diciendo que van a respetar la decisión de AFA, y hasta que toda Argentina no esté en Fase 4 de la Pandemia, no comenzarán los entrenamientos, y aseguró que el fútbol no volverá hasta no antes de septiembre.

Además habló de la ayuda que puedan llegar a recibir las Ligas, y se refirió al tema de que las Ligas que no estén en regla no recibirán ningún subsidio.

Se están tratando diferentes temas en el Consejo Federal y en AFA para ayudar a los clubes, entre ellos se refirió al tema policial, para que el canon que cobra policía para la seguridad de los partidos sea diferente al que cobran en CABA y en el AMBA.

El Periodista de Deportelauquen, David Díaz, invitado por el Presidente de la Federación, consultó sobre si se puede llevar a cabo un protocolo bien armado, como está sucediendo con otras actividades deportivas y teniendo en cuenta que Trenque Lauquen no presenta casos de COVID-19. La respuesta del Presidente, Aguinaga, fue que eso es pura responsabilidad de la Municipalidad, que ellos como Federación de Fútbol, acatan las designaciones que AFA envíe, y si AFA dice que hasta que toda Argentina no esté en Fase 4, no se podrá volver a los entrenamientos.

Otra de las consultas fue referida a los Sub-15, para aquellos chicos categoría 2005, que este año serían parte de los seleccionados, Aguinaga respondió que si este año no hay participación de los seleccionados, esos jóvenes perderán la posibilidad de representar al Sub-15.